Mandat european executat de către polițiști la Dorohoi

La data de 30 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale Dorohoi au depistat , în municipiul Dorohoi, o tânără, de 35 de ani, din județul Neamț, pe numele căreia autoritățile judiciare din Italia au emis un mandat european de arestare. Tânăra a fost condamnată la o pedeapsă privativă de libertate de 2 ani și 8 luni pentru săvârșirea infracțiunii de rele tratamente aplicate minorului. Aceasta a fost preluată de polițiști și prezentată instanței de judecată, care a dispus prin ordonanță reținerea acesteia pentru 24 de ore, fiind introdusă în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Botoșani. Persoana în cauză va fi prezentată Curții de Apel Suceava, în vederea dispunerii de măsuri legale.