Mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, pus în aplicare de polițiștii de la Pomârla

La data de 20 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 6 Pomârla au pus în executare un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, emis pe numele unui tânăr, de 34 de ani, din comuna Pomârla. Acesta a fost condamnat la o pedeapsă de trei ani de închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de „trafic de migranți”. Tânărul a fost identificat pe raza localității Pomârla și ulterior, a fost escortat și apoi încarcerat în Penitenciarul Botoșani, în vederea executării pedepsei.