Mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, pus în aplicare de polițiștii de la Pomârla

La data de 20 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 6 Pomârla au pus în executare un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, emis pe numele unui tânăr, de 34 de ani, din comuna Pomârla. Acesta a fost condamnat la o pedeapsă de trei ani de închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de „trafic de migranți”. Tânărul a fost identificat pe raza localității Pomârla și ulterior, a fost escortat și apoi încarcerat în Penitenciarul Botoșani, în vederea executării pedepsei.
Articole relevante
Polițiști din cadrul IPJ Botoșani au refuzat mita oferită de un conducător auto și au sesizat fapta la Call-center anticorupție 0800.806.806
45 de minute în urmă
Reținut pentru comiterea infracțiunii de furt
6 ore în urmă