Mandat de executare a pedepsei cu închisoarea pentru un tânăr de 21 ani, pus în aplicare de polițiști

La data de 23 septembrie 2023, polițiștii din cadrul Serviciului Investigații Criminale au pus în executare un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, emis pe numele unui tânăr, în vârstă de 21 de ani, din comuna Dângeni.

Acesta a fost condamnat la o pedeapsă de patru ani de închisoare, pentru săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau altor substanțe și conducerea unui autovehicul fără a poseda permis de conducere.

Bărbatul a fost identificat la locuința din comuna Dângeni și ulterior, a fost încarcerat în penitenciarul Botoșani, în vederea executării pedepsei.

 

