Lecție interactivă, alături de pompieri, la două școli gimnaziale din Botoșani

Peste 100 de copii din clasele pregătitoare C și D de la Școala Gimnazială nr. 11 și claselor I A și a III-a A de la Școala Gimnazială nr. 17 din municipiul Botoșani au participat, astăzi, la o lecție interactivă despre folosirea corectă a numărului unic de urgență 112, alături de pompierii din cadrul Dispeceratului Integrat ISU-SAJ.
Prin jocuri de rol, cei mici au simulat apeluri reale și au învățat:
când trebuie să sune la 112;
cum să vorbească clar și să rămână calmi;
de ce apelurile false pot pune vieți în pericol.
Copiii au aflat că:
pot apela 112 din orice țară a Uniunii Europene;
apelul este gratuit;
nu trebuie să închidă telefonul până când operatorul nu le spune acest lucru;
în caz de incendiu, hainele aprinse se sting prin rostogolire;
în caz de fum, trebuie să își protejeze nasul și gura și să părăsească imediat încăperea.
Salvatorii le-au explicat și cum pompierii, polițiștii, jandarmii și ambulanțierii lucrează împreună în dispeceratul integrat, pentru a interveni rapid și eficient în sprijinul celor aflați în pericol.
Educația preventivă începe cu pași mici, dar esențiali. Iar astăzi, entuziasmul și curiozitatea copiilor au demonstrat cât de importante sunt astfel de întâlniri pentru formarea unor comportamente responsabile.