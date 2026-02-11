Lecție interactivă, alături de pompieri, la două școli gimnaziale din Botoșani

Peste 100 de copii din clasele pregătitoare C și D de la Școala Gimnazială nr. 11 și claselor I A și a III-a A de la Școala Gimnazială nr. 17 din municipiul Botoșani au participat, astăzi, la o lecție interactivă despre folosirea corectă a numărului unic de urgență 112, alături de pompierii din cadrul Dispeceratului Integrat ISU-SAJ.

Prin jocuri de rol, cei mici au simulat apeluri reale și au învățat: când trebuie să sune la 112; cum să vorbească clar și să rămână calmi; de ce apelurile false pot pune vieți în pericol.

Copiii au aflat că: pot apela 112 din orice țară a Uniunii Europene; apelul este gratuit; nu trebuie să închidă telefonul până când operatorul nu le spune acest lucru; în caz de incendiu, hainele aprinse se sting prin rostogolire; în caz de fum, trebuie să își protejeze nasul și gura și să părăsească imediat încăperea.

Salvatorii le-au explicat și cum pompierii, polițiștii, jandarmii și ambulanțierii lucrează împreună în dispeceratul integrat, pentru a interveni rapid și eficient în sprijinul celor aflați în pericol.