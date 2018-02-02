LAUREAŢII CELEI DE A X – A EDIŢIE A FESTIVALULUI CONCURS „ARTELE COPILĂRIEI” 30 IANUARIE – 01 FEBRUARIE 2018

CLASAMENTUL PE ŞCOLI
TROFEUL CELEI DE A X – A EDIŢIE
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 BOTOȘANI
LOCUL I
LICEUL TEHNOLOGIC COȚUȘCA
LOCUL I I
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE ANTIPA” BOTOŞANI
LOCUL I I I
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “GHEORGHE COMAN” BRĂIEŞTI
MENŢIUNE
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 12 BOTOŞANI
PREMIILE PE SECŢIUNI
- SECŢIUNEA „EXPOZIŢIE DE ARTĂ”
LOCUL I
LICEUL TEHNOLOGIC COŢUŞCA
„LUMEA MINUNATĂ A COPILĂRIEI”
LOCUL I I
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 BOTOŞANI
„TIMP ȘI ANOTIMP”
LOCUL I I I
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “GRIGORE ANTIPA” BOTOŞANI
„MIRACULOASA LUME A APELOR”
MENŢIUNE
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “GHEORGHE COMAN” BRĂIEŞTI
“ANOTIMPURILE PRIN OCHI DE COPIL”
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 12 BOTOŞANI
„CULORILE COPILĂRIEI”
- SECŢIUNEA „SOLIST DE MUZICĂ UŞOARĂ”
LOCUL I
VIȚELARU TUDOSE MEDEEA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 BOTOSANI
LOCUL I I
ȚURCANU SOFIA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “GRIGORE ANTIPA” BOTOŞANI
LOCUL III
CIOCAN ANDREEA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 12 BOTOŞANI
MENŢIUNE
APETRĂRIȚEI DENISA IULIANA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “GHEORGHE COMAN” BRĂIEŞTI
BACIU ANA MARIA
LICEUL TEHNOLOGIC COŢUŞCA
3. SECŢIUNEA “SOLIST DE MUZICĂ POPULARĂ”
LOCUL I
ȘOBACHI GABRIEL
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 BOTOŞANI
LOCUL I I
MOROSAC RAREȘ
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “GRIGORE ANTIPA” BOTOŞANI
LOCUL I I I
ONICIUC DIANA ELENA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “GHEORGHE COMAN” BRĂIEŞTI
MENŢIUNE
PUȘCAȘU ANA MARIA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 12 BOTOŞANI
ŞCRAB ALEXANDRA
LICEUL TEHNOLOGIC COŢUŞCA
4. SECŢIUNEA “DANS MODERN”
LOCUL I
FORMAȚIA DE DANS MODERN „SUNSHINE”
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 BOTOŞANI
LOCUL I I
FORMAŢIA DE DANS MODERN „MINI STAR”
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 12 BOTOŞANI
LOCUL I I I
FORMAŢIA DE DANS MODERN „DANCE COWBOY”
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “GHEORGHE COMAN” BRĂIEŞTI
MENŢIUNE
FORMAȚIA DE DANS MODERN „FLUTURAȘII”
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “GRIGORE ANTIPA” BOTOŞANI
FORMAŢIA DE DANS MODERN „VIVA STAR”
LICEUL TEHNOLOGIC COŢUŞCA
5. SECŢIUNEA “DANS POPULAR”
LOCUL I
FORMAŢIA DE JOCURI POPULARE „STEJĂRELUL”
LICEUL TEHNOLOGIC COŢUŞCA
LOCUL I I
FORMAŢIA DE JOCURI POPULARE „BRÂULEȚUL”
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 BOTOŞANI
LOCUL III
FORMAȚIA DE JOCURI POPULARE „IZVORAŞUL”
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE ANTIPA” BOTOŞANI
MENŢIUNE
FORMAȚIA DE JOCURI POPULARE „MUGURAȘII”
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 12 BOTOŞANI
FORMAȚIA DE JOCURI POPULARE
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “GHEORGHE COMAN” BRĂIEŞTI
6. SECŢIUNEA “PROBĂ LA ALEGERE”
LOCUL I
RECITARE – CORDUNEANU ANA MARIA
LICEUL TEHNOLOGIC COȚUȘCA
LOCUL I I
TEATRU „POIANA BOILOR”
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE ANTIPA” BOTOŞANI
LOCUL I I I
GRUP VOCAL
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 BOTOŞANI
MENŢIUNE
TEATRU – „PROSTIA OMENEASCĂ”
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “GHEORGHE COMAN” BRĂIEŞTI
„ȘEZĂTOARE”
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 12 BOTOŞANI