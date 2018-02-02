vineri 2 februarie, 2018

LAUREAŢII CELEI DE A X – A EDIŢIE A FESTIVALULUI CONCURS „ARTELE COPILĂRIEI” 30 IANUARIE – 01 FEBRUARIE 2018

CLASAMENTUL PE ŞCOLI

 

TROFEUL CELEI DE A X – A EDIŢIE

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 BOTOȘANI

 

LOCUL I

 

LICEUL TEHNOLOGIC COȚUȘCA

 

LOCUL I I

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE ANTIPA” BOTOŞANI

 

LOCUL I I I

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “GHEORGHE COMAN” BRĂIEŞTI

 

MENŢIUNE

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 12 BOTOŞANI

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMIILE PE SECŢIUNI

 

  1. SECŢIUNEA „EXPOZIŢIE DE ARTĂ”

 

LOCUL I

LICEUL TEHNOLOGIC COŢUŞCA

„LUMEA MINUNATĂ A COPILĂRIEI”

 

LOCUL I I

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 BOTOŞANI

„TIMP ȘI ANOTIMP”

 

LOCUL I I I

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “GRIGORE ANTIPA” BOTOŞANI

MIRACULOASA LUME A APELOR

 

MENŢIUNE

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “GHEORGHE COMAN” BRĂIEŞTI

“ANOTIMPURILE PRIN OCHI DE COPIL”

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 12 BOTOŞANI

„CULORILE COPILĂRIEI”

 

  1. SECŢIUNEA SOLIST DE MUZICĂ UŞOARĂ

 

LOCUL I

VIȚELARU TUDOSE MEDEEA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 BOTOSANI

 

LOCUL I I

ȚURCANU SOFIA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “GRIGORE ANTIPA” BOTOŞANI

 

LOCUL III

CIOCAN ANDREEA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 12 BOTOŞANI

 

MENŢIUNE

APETRĂRIȚEI DENISA IULIANA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “GHEORGHE COMAN” BRĂIEŞTI

 

BACIU ANA MARIA

LICEUL TEHNOLOGIC COŢUŞCA

 

3. SECŢIUNEA “SOLIST DE MUZICĂ POPULARĂ”

 

LOCUL I

ȘOBACHI GABRIEL

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 BOTOŞANI

 

LOCUL I I

MOROSAC RAREȘ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “GRIGORE ANTIPA” BOTOŞANI

 

LOCUL I I I

ONICIUC DIANA ELENA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “GHEORGHE COMAN” BRĂIEŞTI

 

MENŢIUNE

PUȘCAȘU ANA MARIA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 12 BOTOŞANI

 

ŞCRAB ALEXANDRA

LICEUL TEHNOLOGIC COŢUŞCA

 

4. SECŢIUNEA “DANS MODERN”

 

   LOCUL I

FORMAȚIA DE DANS MODERN „SUNSHINE”

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 BOTOŞANI

 

LOCUL I I

FORMAŢIA DE DANS MODERN „MINI STAR”

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 12 BOTOŞANI

 

LOCUL I I I

FORMAŢIA DE DANS MODERN „DANCE COWBOY”

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “GHEORGHE COMAN” BRĂIEŞTI

 

MENŢIUNE

FORMAȚIA DE DANS MODERN „FLUTURAȘII”

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “GRIGORE ANTIPA” BOTOŞANI

 

FORMAŢIA DE DANS MODERN „VIVA STAR”

LICEUL TEHNOLOGIC COŢUŞCA

 

5. SECŢIUNEA “DANS POPULAR”

 

LOCUL I

FORMAŢIA DE JOCURI POPULARE „STEJĂRELUL”

LICEUL TEHNOLOGIC COŢUŞCA

 

LOCUL I I

FORMAŢIA DE JOCURI POPULARE „BRÂULEȚUL”

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 BOTOŞANI

 

LOCUL III

FORMAȚIA DE JOCURI POPULARE „IZVORAŞUL”

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE ANTIPA” BOTOŞANI

 

MENŢIUNE

FORMAȚIA DE JOCURI POPULARE „MUGURAȘII”

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 12 BOTOŞANI

 

FORMAȚIA DE JOCURI POPULARE

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “GHEORGHE COMAN” BRĂIEŞTI

 

6. SECŢIUNEA “PROBĂ LA ALEGERE”

 

LOCUL I

RECITARE – CORDUNEANU ANA MARIA

LICEUL TEHNOLOGIC COȚUȘCA

 

LOCUL I I

TEATRU „POIANA BOILOR”

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE ANTIPA” BOTOŞANI

 

LOCUL I I I

GRUP VOCAL

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 BOTOŞANI

 

MENŢIUNE

TEATRU – „PROSTIA OMENEASCĂ”

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “GHEORGHE COMAN” BRĂIEŞTI

 

„ȘEZĂTOARE”

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 12 BOTOŞANI

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