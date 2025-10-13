La volan sub influența băuturilor alcoolice

La data de 11 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Botoșani au oprit pentru control, pe drumul public din localitatea Brehuiești, un autoturism condus de un tânăr, 24 de ani, din aceeași localitate.

Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o valoare de 0,44 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, acesta a fost condus la o unitate spitalicească pentru recoltarea de probe biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

În urma verificărilor efectuate asupra autoturismului, polițiștii au constatat că acesta nu avea polița de asigurare RCA valabilă.

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.