luni 8 septembrie, 2025
La volan sub influența băuturilor alcoolice

La data de 7 septembrie 2025, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 9 Vlăsinești au fost sesizați cu privire la faptul că în localitatea Avrămeni, s-ar fi produs un accident rutier. Din primele verificări efectuate de către polițiști, s-a stabilit faptul că conducătorul auto, un tânăr de 47 ani, din comuna Avrămeni, ar fi intrat cu autoturismul într-un alt autoturism parcat.

Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o valoare de 0,93 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, acesta a fost condus la o unitate spitalicească pentru recoltarea de probe biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

