LA DATORIE, PENTRU MINIVACANȚĂ ÎN SIGURANȚĂ

IJP Botoșani

În perioada 15 – 17 august 2025, la nivelul județului Botoșani, peste 300 de forțe de ordine vor acționa pentru siguranța cetățenilor, împreună cu celelalte instituţii ale statului cu atribuţii în asigurarea ordinii şi liniştii publice.

Astfel, vor fi asigurate măsuri pentru prevenirea faptelor antisociale și menținerea ordinii publice, în special în locurile aglomerate și zonele de agrement.

Pentru a ajunge în siguranță la destinație, polițiștii rutieri vor acționa pe principalele artere rutiere și la orele cu trafic intens, pentru prevenirea și combaterea accidentelor rutiere.

Aceștia vor folosi aparatura radar, aparatele etilotest și Drug Test, în vederea depistării șoferilor care încalcă regulile de circulație.

Recomandăm cetățenilor să respecte normele de conviețuire socială, să circule prudent, să nu conducă dacă au consumat băuturi alcoolice și să respecte indicațiile polițiștilor rutieri, care se află în trafic pentru siguranța tuturor.

În caz de nevoie sau dacă aţi asistat ori aveţi cunoştinţă despre comiterea vreunei fapte antisociale, apelaţi cu încredere la cel mai apropiat poliţist sau sunaţi la 112!

ISU BOTOȘANI

Pompierii militari vor fi la datorie, în județul Botoșani, în perioada 15 – 17 august a.c.. Aceștia vor fi pregătiți să acționeze pentru stingerea incendiilor, salvarea persoanelor sau a animalelor din medii ostile vieții, în situația în care se vor înregistra astfel de cazuri și pentru acordarea primului ajutor medical.

O atenție deosebită va fi acordată evenimentelor cu public numeros. Unul dintre acestea va avea loc pe 15 august, la Mănăstirea Zosin, unde, la slujba de hram, sunt așteptați să participe foarte mulți credincioși.

Două echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Botoșani, cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD, se vor afla în apropierea lăcașului de cult pentru a asigura o intervenție imediată, la nevoie.

Profitând de zilele libere, multe persoane vor merge în zonele turistice. Acestora le recomandăm să respecte toate măsurile de siguranță, atât pe timpul deplasării către obiective, cât și pe durata sejurului.

În această perioadă, o atenție deosebită trebuie acordată copiilor, care din dorința de a se bucura de ultimele săptămâni de vacanță, merg la scăldat. Nu de puține ori aceștia aleg zonele neamenajate. Aceste locuri pot fi periculoase, în special pentru persoanele care nu știu să înoate foarte bine, deoarece curenții sunt puternici, malurile abrupte, iar nivelul apei se schimbă brusc.

Pentru a preveni evenimentele nedorite, recomandăm tuturor cetăţenilor să respecte următoarele măsuri de siguranță atunci când merg la scăldat:

- frecventaţi doar locurile special amenajate pentru înot şi scăldat;

- evitaţi scăldatul în lacuri, canale sau alte cursuri de apă unde malurile sunt abrupte, curenţii foarte puternici, albiile nămoloase sau acoperite cu plante, pietre, crengi sau trunchiuri de copaci;

- evitaţi să intrați singuri în apă, fără a avea alte persoane prin apropiere, mai ales dacă nu ştiţi să înotaţi;

- nu intrați în apă după ce ați consumat alcool sau pe timp de noapte;

- nu intrați în apa rece după expunerea prelungită la soare;

- nu săriți de pe platforme, poduri sau alte construcţii;

- nu lăsați niciodată copiii nesupravegheați în apă sau în apropierea acesteia, nici măcar în piscinele achiziționate pentru cei mici;

- echipamentele speciale pentru siguranța înotului (colac de salvare, aripioare sau tuburi gonflabile etc.) trebuie utilizate de către copii, sub atenta supraveghere a unui adult.

Persoanelor care aleg să petreacă timpul la iarbă verde, le reamintim faptul că trebuie să respecte măsurile de prevenire a incendiilor și să aibă mare grijă la modul în care pregătesc grătarul.

Precizăm faptul că este interzisă folosirea focului deschis la mai puțin de 10 metri faţă de locurile în care există materiale combustibile (lemn, hârtie etc.) sau la mai puțin de 40 de metri faţă de zonele cu pericol de explozie (gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili etc.)

Astfel, sfătuim cetățenii să aprindă focul la distanțe de siguranță, doar în locurile special amenajate și fără să folosească substanţe inflamabile. Nu trebuie aprinse focare direct pe sol pentru că flăcările se pot extinde la vegetație, într-o clipă de neatenție.

Arderea trebuie supravegheată continuu, deoarece vântul ar putea schimba direcţia flăcărilor și chiar duce scânteile la distanţe mai mari, către zone împădurite sau cu vegetaţie uscată.

Este recomandat ca cetățenii să aibă la dispoziţie mijloace de primă intervenţie pentru stingerea rapidă a focului: un stingător de incendiu sau o rezervă de apă.

Înainte de a pleca spre casă, locul pregătirii grătarului va fi verificat cu mare atenţie. Jarul trebuie stins, iar cenușa acoperită cu pământ.

Nu în ultimul rând, copiii trebuie supravegheați permanent pentru a nu se juca cu focul sau în apropierea acestuia.

Orice început de incendiu observat trebuie să fie anunţat la numărul unic de urgenţă 112, pentru a fi lichidat de către pompieri înainte de a produce pagube materiale sau pierderi de vieţi omeneşti.

Poliția de Frontieră

Măsuri dispuse la frontieră în minivacanță

La nivelul structurilor Poliției de Frontieră din județul nostru au fost dispuse măsuri suplimentare pentru a se asigura un control fluent, operativ şi eficient în toate punctele deschise traficului internaţional și pentru a se întări dispozitivul de supraveghere al frontierei de stat.

Zilnic, aproximativ 300 de polițiști de frontieră vor asigura un control eficient şi operativ în punctele de frontieră și, totodată, vor desfășura misiuni specifice în zona de competență. Vă reamintim că la frontiera externă controlul documentelor este obligatoriu. Este necesar pașaportul sau cartea de identitate valabilă, iar copiii trebuie să aibă propriul document. Dacă minorii nu sunt însoțiți de ambii părinți este nevoie de acordul notarial.

Pentru a evita aglomerația în punctele de trecere a frontierei recomandăm consultarea aplicației Trafic on-line, disponibilă pe pagina de internet a instituţiei în care sunt actualizaţi, în permanență, timpii de aşteptare la controlul de frontieră.

Vă reamintesc faptul că pe raza județului Botoșani sunt deschise traficului internațional trei puncte de trecere a frontierei: 2 cu Republica Moldova – PTF Stânca și PTF Rădăuți Prut și unul cu Ucraina – PTF Racovăț.

Verificați actele înainte de a pleca la drum!

I.J.J BOTOȘANI

În minivacanța de Sfânta Maria, Inspectoratul de Jandarmi Județean Botoșani își va concentra efortul în vederea asigurării unui climat de ordine și siguranță publică atât la manifestările cultural-artistice specifice sezonului estival, cât și la manifestările religioase cu participare numeroasă prilejuite de sărbătorirea Adormirii Maicii Domnului.

Jandarmii botoșăneni, în cooperare cu efective de poliție și pompieri, vor lua măsurile necesare pentru prevenirea, combaterea faptelor antisociale și desfășurarea fără incidente a Zilei satului Hilișeu-Crișan, Zilei comunei Lozna și a evenimentului caritabil Coloract în municipiul Botoșani.

De asemenea, jandarmii, împreună cu partenerii instituționali, vor fi prezenți alături de participanții la Hramul mănăstirii Zosin, pentru ca oficierea slujbei religioase și celelalte activități specifice hramului să nu fie tulburate de situații neplăcute.

Pe timpul executării misiunilor, jandarmii vor acționa preponderent pentru preîntâmpinarea faptelor de tulburare a ordinii si siguranței publice, dar nu vor fi tolerate abaterile de la normele legale.

În afara acestor misiuni, jandarmii botoșăneni vor acționa, independent sau în cooperare cu efective de poliție, pentru prevenirea faptelor antisociale de natură penală și contravențională ce ar putea afecta liniștea publică și siguranța cetățenilor în mediul urban și rural și vor interveni la solicitările făcute de cetățeni prin apel la numărul unic de urgență 112.

Nu în ultimul rând, jandarmii vor avea în atenție zonele aglomerate și vor acționa pentru prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de substanțe psihoactive.

Recomandăm participanților la manifestările publice să acorde atenția cuvenită minorilor care îi însoțesc, să aibă grijă de bunurile personale de valoare și să apeleze cu încredere la cea mai apropiată patrulă de ordine publică în mod direct, în cazul sesizării unor fapte antisociale care îi afectează pe ei sau pe cei din jur.