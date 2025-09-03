La data de 3 septembrie 2025, pe DN 24 C, în comuna Santa Mare s-a produs un accident rutier soldat cu victime omenești

Din verificările efectuate până în acest moment a reieșit faptul că un bărbat, de 48 de ani, cetățean moldovean, în timp ce se deplasa pe DN 24C, în comuna Santa-Mare, direcția de deplasare, dinspre Iași înspre Ștefănești, într-o curbă ușoară la dreapta, ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers, împrejurare în care a întrat într-un microbuz ce efectua transport de persoane, care se deplasa din sens opus.

La volanul microbuzului se afla un bărbat de 48 de ani.

În urma impactului au rezultat 19 victime, dintre care trei au decedat.

Cauza exactă a producerii accidentului, precum și celelalte împrejurări urmează a fi stabilite în cadrul anchetei demarată de polițiștii rutieri.

Conducătorul microbuzului a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ.

Cercetările sunt continuate pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

Toate victimele decedate sunt din autoturismul înmatriculat în Republica Moldova, șoferul și doi pasageri.

Comunicat IJP Botoșani