KitLitse lansează la Botoșani, în cadrul Festivalului de Literatură pentru Copii și Adolescenți „Apolodor”

Sâmbătă, 20 septembrie, în cadrul primei ediții a Festivalului de Literatură pentru Copii și Adolescenți „Apolodor”, De Basm – Asociația Scriitorilor pentru Copii și Adolescenți lansează KitLit, un ghid pentru profesori, ce conține scenarii ludice inspirate din literatura contemporană pentru copii.

Evenimentul va avea loc la Casa Corpului Didactic Botoșani, sâmbătă, 20 septembrie, între orele 11.00 – 13.00, în prezența a șase dintre cei 20 de coautori – Adina Rosetti, Dan Ungureanu, Florin Bican, Alex Moldovan, Mihai Mănescu și Luminița Corneanu, care va fi și moderatoare a discuției, alături de Isabella Cantemir, documentarist la Casa Corpului Didactic Botoșani. La întâlnire pot participa profesori, bibliotecari, formatori care se înscriu la eveniment până vineri, 19 septembrie, prin formularul de înscriere.

„KitLit – Scenarii ludice bazate pe literatura contemporană pentru copii” este un instrument de lucru pedagogic realizat de 20 de autori de literatură contemporană împreună cu profesori pentru învățământul primar și elevi din 11 școli din mai multe orașe din țară. În urma seriilor de ateliere cu elevi din clasele primare, desfășurate în ultimele șase luni, au fost concepute 20 de scenarii didactice, ușor de folosit în școli, în cadrul orelor de limba română, arte, științe, istorie, educație civică etc.

KitLit – Scenarii ludice bazate pe literatura contemporană pentru copii poate fi accesat gratuit pe site-ul De Basm. În plus, datorită sprijinului Grupului Editorial ART, 500 de exemplare tipărite vor fi distribuite în perioada următoare profesorilorilor și școlilor partenere, precum și participanților la atelierele de formare ce vor avea loc în luna octombrie, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic București.

„Prin KitLit, ne dorim ca orele să devină spații dinamice și participative: copiii să citească, să joace roluri, să dialogheze, să se miște, să deseneze, să râdă, să exploreze natura – „să trăiască” literatura. Pentru că școala trebuie să fie un loc plin de viață, o comunitate vie în care ideile prind rădăcini prin dialog și curiozitate” (Echipa De Basm).

„KitLit – Scenarii ludice bazate pe literatura contemporană pentru copiieste o asemenea resursă care poate contribui la stimularea interesului copiilor pentru lectură. (…) 20 de autori contemporani vă propun 20 de scenarii, pe marginea a 20 de cărți pentru copii. Scenariile presupun lectură, joacă, dialog, interactivitate, abordare integrată, gândire critică, lucru în echipă, dar și individual, colaborare cu familia, într-un cuvânt – învățare.” (Casa Corpului Didactic București, partener al proiectului KitLit).

Evenimentul face parte din proiectul „KitLit – Scenarii ludice inspirate de literatura contemporană pentru copii”, realizat de De Basm – Asociația Scriitorilor pentru Copii și Adolescenți din România în parteneriat cu Grupul Editorial ART, cu sprijinul Administrației Fondului Cultural Național. Proiectul vizează promovarea lecturii în rândul copiilor din medii diverse, cu acces diferit la cultură. Prin diseminarea largă a kitului pedagogic și prin formarea continuă a cadrelor didactice, KitLit își propune să optimizeze resursele limitate și să le transforme în instrumente educaționale valoroase, cu impact pe termen lung.

„De Basm” – Asociaţia scriitorilor pentru copii şi adolescenţi din România este o organizaţie neguvernamentală, înfiinţată în 2018, din dorința de a promova cât mai eficient literatura naţională contemporană pentru copii şi adolescenţi. Asociația își propune să reprezinte la nivel instituţional interesele autorilor de literatură pentru copii, dar şi să deruleze activităţi şi programe în zona cultural-educativă, prin care literatura contemporană de profil din România să fie promovată, încurajată şi racordată la circuitul internaţional. Una dintre prioritățile De Basm este difuzarea literaturii contemporane în rândul copiilor și părinților în zone defavorizate din punct de vedere cultural.

Proiectul „KitLit – Scenarii ludice inspirate de literatura contemporană pentru copii” este realizat cu sprijinul Administrației Fondului Cultural Național (AFCN). El nu reprezintă în mod necesar poziţia AFCN. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Parteneri strategici: Grupul Editorial ART, Casa Corpului Didactic București, Casa Corpului Didactic Botoșani.

Parteneri: ARCCA – Asociația Română a Creatorilor Culturali și Artiștilor, Editura Trei – Pandora M, Editura Univers, susțin.org.