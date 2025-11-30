JANDARMUL POTRIVIT LA LOCUL POTRIVIT

În ziua de sâmbătă, 29 noiembrie, în jurul orei 17.30, sergentul major Strungariu Mario, din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Botoșani, a oprit mașina proprietate personală la o trecere de pietoni de pe Bulevardul Victoriei din municipiul Dorohoi, județul Botoșani, pentru a permite traversarea străzii de către un bărbat.

La un moment dat, bărbatul s-a dezechilibrat și a căzut pe spate, iar în urma impactului cu asfaltul s-a lovit puternic la cap.

Mario a coborât imediat din mașină și, după ce a apelat numărul unic de urgență 112 pentru a solicita prezența unei ambulanțe, a așezat persoana aflată în stare de semiconștiență într-o poziție de siguranță și a supravegheat-o permanent pentru a putea oferi informații privind starea acesteia.

La sosirea echipajului medical, Mario a ajutat la urcarea bărbatului în ambulanță, în vederea transportării acestuia la spital pentru continuarea investigațiilor de specialitate.

Mario a absolvit Școala Militară de Subofițeri Jandarmi Fălticeni în urmă cu un an și jumătate, iar în prezent lucrează în cadrul Detașamentului Jandarmi Dorohoi.

De altfel, la mai puțin de o oră de la ajutorul acordat bărbatului, Mario a intrat în misiune de asigurare a pazei și protecției instituționale la obiectivele aflate în competența inspectoratului, de pe raza municipiului Dorohoi, județul Botoșani.