luni 1 decembrie, 2025
JANDARMUL POTRIVIT LA LOCUL POTRIVIT

JANDARMUL POTRIVIT LA LOCUL POTRIVIT

În ziua de sâmbătă, 29 noiembrie, în jurul orei 17.30, sergentul major Strungariu Mario, din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Botoșani, a oprit mașina proprietate personală la o trecere de pietoni de pe Bulevardul Victoriei din municipiul Dorohoi, județul Botoșani, pentru a permite traversarea străzii de către un bărbat.
La un moment dat, bărbatul s-a dezechilibrat și a căzut pe spate, iar în urma impactului cu asfaltul s-a lovit puternic la cap.
Mario a coborât imediat din mașină și, după ce a apelat numărul unic de urgență 112 pentru a solicita prezența unei ambulanțe, a așezat persoana aflată în stare de semiconștiență într-o poziție de siguranță și a supravegheat-o permanent pentru a putea oferi informații privind starea acesteia.
La sosirea echipajului medical, Mario a ajutat la urcarea bărbatului în ambulanță, în vederea transportării acestuia la spital pentru continuarea investigațiilor de specialitate.
Mario a absolvit Școala Militară de Subofițeri Jandarmi Fălticeni în urmă cu un an și jumătate, iar în prezent lucrează în cadrul Detașamentului Jandarmi Dorohoi.
De altfel, la mai puțin de o oră de la ajutorul acordat bărbatului, Mario a intrat în misiune de asigurare a pazei și protecției instituționale la obiectivele aflate în competența inspectoratului, de pe raza municipiului Dorohoi, județul Botoșani.

Lasă un răspuns / comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicatăCâmpurile marcate sunt obligatorii *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Actualitatea Botoșăneană © Copyright 2014, Toate drepturile rezervate.
Navighează sus