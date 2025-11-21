În ultimele două zile, jandarmii botoșăneni au participat la instruiri specializate în gestionarea situațiilor de urgență, în cadrul proiectului „Consolidarea infrastructurii și a pregătirii pentru situații critice de urgență”, derulat de Inspectoratul General al Jandarmeriei Române și finanțat printr-un acord cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

Activitățile s-au desfășurat la ISU Botoșani, unde specialiștii instituției au oferit atât pregătire teoretică, cât și demonstrații practice pentru consolidarea capacităților operaționale ale jandarmilor.

Teme abordate în cadrul instruirilor: principalele tipuri de riscuri specifice județului Botoșani; noțiuni privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență; organizarea și funcționarea bazelor de operații; conduita corectă înainte, în timpul și după producerea unor situații dezastruoase.

În cadrul aplicațiilor practice au fost prezentate: Punctul Medical Avansat, Punctul Mobil de Comandă, containerul Multirisc și alte echipamente esențiale în intervențiile complexe. Pregătirea continuă este esențială pentru un răspuns rapid și eficient în situații critice, dar și pentru o colaborare interinstituțională cât mai bună. Astfel de instruiri vor continua și în perioada următoare.