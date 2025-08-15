Jandarmi în vizită la Școlile de vară de la Parohiile Pacea și Sfântul Spiridon

Școlile de vară de la Parohiile Pacea și Sfântul Spiridon din municipiul Botoșani ne-au fost gazde primitoare ieri și azi, iar noi am încercat să ne ridicăm la nivelul așteptărilor. Școlile de vară de la Parohiile Pacea și Sfântul Spiridon din municipiul Botoșani ne-au fost gazde primitoare ieri și azi, iar noi am încercat să ne ridicăm la nivelul așteptărilor.

Copiii ne-au întâmpinat cu zâmbete și voie bună, astfel încât întâlnirile cu ei au decurs într-un mod cât se poate de plăcut și antrenant.

Lăsăm imaginile să vorbească de la sine, nu înainte însă de a le mulțumi pentru invitație preoților parohi Mihai Marian Macuc de la Parohia Pacea și Pavel Vitel de la Parohia Sfântul Spiridon..

Vacanță frumoasă și în siguranță, dragi copii!

Comunicat IJJ BOTOȘANI