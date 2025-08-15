vineri 15 august, 2025
Jandarmi în vizită la Școlile de vară de la Parohiile Pacea și Sfântul Spiridon

Școlile de vară de la Parohiile Pacea și Sfântul Spiridon din municipiul Botoșani ne-au fost gazde primitoare ieri și azi, iar noi am încercat să ne ridicăm la nivelul așteptărilor.
Copiii ne-au întâmpinat cu zâmbete și voie bună, astfel încât întâlnirile cu ei au decurs într-un mod cât se poate de plăcut și antrenant.
Lăsăm imaginile să vorbească de la sine, nu înainte însă de a le mulțumi pentru invitație preoților parohi Mihai Marian Macuc de la Parohia Pacea și Pavel Vitel de la Parohia Sfântul Spiridon..
Vacanță frumoasă și în siguranță, dragi copii!
Comunicat IJJ BOTOȘANI

