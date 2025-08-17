Jandarmi ajutând prinderea unui individ al cărui dispozitiv electronic de supraveghere a emis un semnal de alertă

În ziua de vineri, 15 august, ora 21.15, la solicitarea Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani, două echipaje de jandarmerie au fost direcționate în zona satului Roșiori, din comuna Răchiți, în vederea căutării unui bărbat al cărui dispozitiv electronic de supraveghere a emis un semnal de alertă.

După aproximativ două ore de scotocire a localității, bărbatul în vârstă de 66 de ani a fost depistat pe câmp, la circa 300 de metri de locuința acestuia, unde se ascundea pentru a nu fi găsit.

Bărbatul a fost condus de jandarmi la sediul I.P.J. Botoșani, unde a fost predat în vederea continuării cercetărilor și dispunerii măsurilor legale de către polițiștii botoșăneni. Sistemul electronic de supraveghere i-a fost montat pentru monitorizare în urmă cu trei zile, în urma unei acuzații de violență domestică făcute de soția bărbatului, care l-a reclamat că a agresat-o fizic la domiciliul din satul Tocileni, comuna Stăuceni.