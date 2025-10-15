ISU Botoșani atenționează: NU aprindeți focul cu benzină sau alte lichide inflamabile!

Patru persoane, cu vârste între 63 și 80 de ani, au ajuns la spital după ce au încercat să aprindă focul cu benzină, iarna trecută, în localitățile Pădureni, Dămideni și Plugari. Alte zeci de persoane au rămas fără acoperiș deasupra capului din aceeași cauză.
Pentru prevenirea unor astfel de evenimente, vă recomandăm:
NU folosiți benzină, gaz sau alte lichide inflamabile pentru aprinderea focului!
Utilizați doar materiale pentru care a fost destinată soba!
Pompierii rămân mobilizați 24/7 pentru a salva vieți și a gestiona orice situație de urgență.
ISU BOTOȘANI