ISU Botoșani atenționează despre pericolul din timpul fermentării mustului

Sfaturile preventive nu trebuie ignorate pentru că întotdeauna este bine să știm cum putem evita situațiile care ne pot afecta viața sau proprietatea.

Spre exemplu, dioxidul de carbon acumulat în spații închise pe timpul fermentării mustului poate cauza intoxicații grave.

Deși în ultima perioadă nu am fost solicitați să intervenim în astfel de situații, pentru a evita cazurile de intoxicaţie cu dioxid de carbon, vă recomandă să:

nu puneţi mustul la fermentat în spaţii închise;

nu intraţi în încăperile în care fierbe vinul, fără a asigura o ventilaţie corespunzătoare;

anunţaţi pe cineva că veţi intra într-o astfel de încăpere;

verificaţi concentraţia de oxigen din încăperea în care intraţi, prin aprinderea unei lumânări. În cazul în care se va stinge, înseamnă cu nu există suficient oxigen;

nu intraţi în încăperea în care există deja o victimă dacă nu aveți echipament de protecţie pentru că este posibil să vă intoxicaţi şi dumneavoastră;

sunaţi la 112 în astfel de situaţii.

#ISU_Botoșani