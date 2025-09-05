Invitație la Zilele Săvinenilor

Comunicat de presă

Săvinenii și toți oamenii de bună cuviință sunt invitați pe 12–13 septembrie 2025 la Zilele Săvinenilor, o sărbătoare dedicată comunității, tradițiilor și bucuriei de a fi împreună.

Într-un context economic dificil, evenimentul este organizat de voluntarii Asociației Arlechino Moldova, în parteneriat cu Secția Cultură și Turism Ocnița (Republica Moldova), fără sprijin financiar public și fără asociere politică. Această abordare reprezintă o nouă viziune: zilele comunităților pot fi create de oameni, pentru oameni, prin implicare și responsabilitate.

Programul aduce pe scenă artiști și ansambluri de prestigiu, între care Alexandru Brădățan, Ansamblul „Hecenii” (finaliști la Românii au Talent), Ansamblul „Basarabenii”, Andra Costaș, Fanfara de la Sângerei, alături de numeroși invitați din România și Republica Moldova.

Continuitatea edițiilor arată forța și seriozitatea muncii voluntarilor:

Festivalul Luminilor – ediția a II-a

Festivalul Internațional de Folclor „Plaiuri Săvinene” – ediția a II-a

Crosul Săvenilor – ediția a III-a

Daciada Arlechino Moldova – ediția a III-a

PROGRAM

Vineri, 12 septembrie

➡️ Festivalul Luminilor – Ediția a II-a | Ora 17:30 | Pietonalul Săveni & Parcul Eroilor

Dansatori cu lumini și zâne fermecate, discotecă neon, face painting, street food, mascote Disney.

Sâmbătă, 13 septembrie

➡️ Crosul Săvenilor – Ediția a III-a | Ora 09:30 | Stadion Săveni

Traseu: Stadion – Liceul „Dr. Mihai Ciucă” – Parcul Eroilor – Casa de Cultură – Stadion.

Înscrieri: arlechinomoldova@gmail.com sau direct înainte de start.

➡️ Daciada Arlechino Moldova – Ediția a III-a | 10:30 – 14:00 | Stadion Săveni

Competiții de fotbal U16 și U13.

➡️ Festivalul Internațional de Folclor „Plaiuri Săvinene” – Ediția a II-a | Ora 16:30 | Pietonalul Săveni

Binecuvântarea ansamblurilor, paradă a portului popular, dansuri folclorice, spectacol pe scenă și târg cu meșteri populari.

Zilele Săvinenilor 2025 nu sunt doar o sărbătoare, ci un semn al maturității civice: tradițiile pot fi duse mai departe prin forța oamenilor, fără dependență de resurse publice. Prin voluntariat și implicare, cultura devine liberă și puternică, oferind speranță și continuitate pentru viitorul copiilor noștri.