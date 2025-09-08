INVITAȚIE I.T.M. BOTOȘANI

Stimați Reprezentanți ai angajatorilor din Județul Botoșani,

Inspectoratul Teritorial de Muncă Botoșani vă invită să participați la sesiunea dedicată sistemului REGES ONLINE, organizată în scopul informării și sprijinirii angajatorilor în utilizarea eficientă a platformei.

Întâlnirea va avea loc la sediul Centrului de Pregătire și Perfecționare Profesională al Inspecției Muncii, situat în Botoșani, Calea Națională nr. 83, în data de 12 septembrie 2025, ora 1100.

Participarea dumneavoastră este importantă pentru o bună colaborare și pentru asigurarea conformității cu legislația muncii în vigoare.

Vă reamintim faptul că la data de 30 septembrie 2025 se împlinește termenul până la care angajatorii trebuie să se înregistreze în REGES-ONLINE. Începând cu data de 1 octombrie 2025 aplicația REVISAL nu va mai fi disponibilă .

Vă rugăm să confirmați participarea până cel târziu 11 septembrie 2025, pentru a putea organiza corespunzător evenimentul.

De asemenea, așteptăm să ne comunicați și propunerile dumneavoastră de subiecte la adresa de e-mail : alina.pahone@itmbotosani.ro .

Inspector-șef

ITM Botoșani