Invitație angajatori REGES ONLINE

INVITAȚIE

Stimați Reprezentanți ai angajatorilor din Județul Botoșani,

Inspectoratul Teritorial de Muncă Botoșani are plăcerea de a vă invita să participați la sesiunea dedicată sistemului REGES ONLINE, organizată în scopul informării și sprijinirii angajatorilor în utilizarea eficientă a platformei.

Întâlnirea va avea loc la sediul Centrului de Pregătire și Perfecționare Profesională al Inspecției Muncii, situat în Botoșani, Calea Națională nr. 83, în data de 28 august 2025, ora 1100.

În cadrul acestei sesiuni vor fi prezentate :

Funcționalitățile actuale ale aplicației REGES ONLINE ;

Proceduri corecte de utilizare a platformei ;

Întrebări și răspunsuri privind utilizarea sistemului de către angajatori.

Participarea dumneavoastră este importantă pentru o bună colaborare și pentru asigurarea conformității cu legislația muncii în vigoare.

Vă rugăm să confirmați participarea până cel târziu 27 august 2025, pentru a putea organiza corespunzător evenimentul. De asemenea, așteptăm să ne comunicați și propunerile dumneavoastră de subiecte la adresa de e-mail : alina.pahone@itmbotosani.ro.

Cu deosebită considerație,

Daniela Petronela Lozneanu

Inspector-șef ITM Botoșani