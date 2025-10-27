Introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Botoșani pentru comiterea infracțiunilor de furt și furt calificat

La data de 25 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 4 Dorohoi au emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore, pe numele a doi bărbați, de 20 și 51 de ani, din comuna Dimăcheni, cercetați sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt și furt calificat. În urma activităților desfășurate și a probatoriului administrat s-a stabilit faptul că, la data de 21 octombrie 2025, aceștia ar fi sustras diferite cantități de porumb de pe suprafața de teren ce aparține unei societăți din județul Suceava. La data de 25 octombrie 2025, polițiștii au pus în executare mandate de percheziție domiciliară la locuința persoanelor bănuite de comiterea faptei, prilej cu care au fost identificate și ridicate mai multe mijloace de probă ce interesează cauza. Astfel, tânărul de 20 de ani și bărbatul de 51 de ani au fost reținuți pentru 24 de ore și introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Botoșani.