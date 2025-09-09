ÎNTR-UN CADRU INEDIT – TABĂRA MILITARĂ PENTRU FETE AGAFTON

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani – Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității și Serviciul de Ordine Publică– au participat, în weekendul 5-6 septembrie, la o activitate de informare și prevenire a violenței în familie, desfășurată în Tabăra militară pentru fete din localitatea Agafton.

Evenimentul, organizat într-un cadru non-formal și interactiv, a reunit zeci de participante din județ și din regiune, având ca scop combinarea activităților cu specific militar (exerciții de disciplină, rezistență fizică și spirit de echipă) cu elemente de dezvoltare personală și educație civică, promovarea unei culturi a nonviolenței, încurajarea comunicării și susținerea femeilor în procesul de conștientizare a propriilor drepturi.

Polițiștii botoșăneni au susținut sesiuni de informare cu privire la:

formele violenței domestice (fizică, verbală, psihologică, economică etc.),

modalități de recunoaștere timpurie a abuzului,

măsurile legale de protecție disponibile (ordinul de protecție, ordinul de protecție provizoriu),

serviciile de sprijin și consiliere existente la nivel local și național

brățara electronică – modalitate de securizare a victimei.

De asemenea, participantele au avut oportunitatea de a adresa întrebări, de a împărtăși experiențe și de a învăța cum să reacționeze în mod corect și eficient în fața unor situații de risc.

Prezența polițiștilor într-un mediu informal, alături de activitățile recreative și sportive desfășurate în cadrul taberei, a contribuit la o mai bună apropiere între comunitate și instituțiile de aplicare a legii, consolidând încrederea în sprijinul pe care autoritățile îl pot oferi victimelor violenței domestice.

Inspectoratul de Poliție Județean Botoșani mulțumește organizatorilor pentru invitație și își reafirmă angajamentul de a continua acțiunile preventive, colaborările și campaniile dedicate siguranței cetățenilor, cu accent pe protejarea victimelor vulnerabile.