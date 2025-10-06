Intervenții ale polițiștilor în ultimele 48 de ore. Au fost reținute aproximativ 40 de permise de conducere

În ultimele 48 de ore, polițiștii botoșăneni au desfășurat activități preventive pe raza întregului județ, fiind organizate acțiuni punctuale, pe raza întregului județ cu sprijinul jandarmilor, în zonele de interes, în funcție de situația operativă.

Polițiștii care s-au aflat în teren au constatat peste 500 de sancțiuni contravenționale în valoare de aproximativ 400.000 de lei și au fost reținute 36 de permise de conducere și 13 certificate de înmatriculare. Totodată, în acest weekend șase persoane au fost reținute pentru 24 de ore pentru infracțiuni la regimul rutier și infracțiuni contra integrității corporale.