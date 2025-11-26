Intervenții ale polițiștilor în ultimele 24 de ore

În ultimele 24 de ore, polițiștii botoșăneni au desfășurat activități preventive pe raza întregului județ, fiind organizate acțiuni punctuale, pe raza întregului județ cu sprijinul jandarmilor, în zonele de interes, în funcție de situația operativă.

Polițiștii care s-au aflat în teren au constatat aproximativ 140 de sancțiuni contravenționale în valoare de 77.000 de lei și au fost reținute 15 permise de conducere și certificate de înmatriculare.

Cele mai multe dintre sancțiuni au fost aplicate pentru nerespectarea normelor de conviețuire socială și pentru abateri la regimul rutier.