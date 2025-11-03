Intervenții ale polițiștilor botoșăneni în weekendul care a trecut

În weekendul care a trecut, polițiștii botoșăneni au fost prezenți în teren, desfășurând activități preventive pe raza întregului județ. Acțiunile au vizat descurajarea faptelor antisociale și menținerea unui climat de siguranță în rândul cetățenilor. În această perioadă nu au fost înregistrate incidente deosebite care să tulbure ordinea și liniștea publică.

Astfel, au fost organizate 13 acțiuni punctuale, pe raza întregului județ cu sprijinul jandarmilor, prilej cu care s-a acționat atât pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, cât și pentru impunerea unui climat de siguranță rutieră.

Polițiștii care s-au aflat în teren au constatat peste 400 de sancțiuni contravenționale în valoare de 227.000 de lei și au fost reținute 28 de permise de conducere și 16 certificate de înmatriculare.

Totodată, polițiștii au emis patru ordine de protecție provizorie ca urmare a săvârșirii infracțiunii de violență în familie.