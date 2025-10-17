vineri 17 octombrie, 2025
Intervenție de amploare în sprijinul pompierilor din Suceava!

Pompierii militari din cadrul Detașamentelor Botoșani și Dorohoi intervin, de peste trei ore, în comuna suceveană Dumbrăveni, pentru stingerea unui incendiu puternic izbucnit la două hale.
ISU Botoșani a trimis în sprijin două autospeciale de stingere cu apă și spumă, alăturându-se eforturilor colegilor de la ISU Suceava pentru limitarea și lichidarea flăcărilor care se manifestă violent pe o suprafață extinsă.
Incendiul a cuprins două hale aflate la distanță una de cealaltă: Prima, unde erau depozitate materiale de construcții și textile, afectată pe aprox. 1000 mp; A doua, cu destinații multiple (atelier auto, magazii, atelier de tâmplărie), afectată tot pe o suprafață de aprox. 1000 mp.
La fața locului acționează pompieri din mai multe subunități ISU Suceava, echipaje ale SVSU și ambulanțe SMURD, cu:  9 autospeciale de stingere;  1 autospecială pentru descarcerare;  2 ambulanțe SMURD.
Misiunea continuă pentru localizarea completă și stingerea incendiului. Mulțumim tuturor colegilor implicați pentru efortul susținut!  ISU BOTOȘANI

