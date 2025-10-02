INTÂLNIRE INFORMATIV PREVENTIVĂ ÎNTRE POLIŢIŞTII BOTOŞĂNENI ŞI VIITORII ASISTENŢI MEDICALI PE TEMA PREVENIRII VIOLENŢEI ÎN FAMILIE

În data de 1 octombrie 2025, în cadrul unei acţiuni de informare şi prevenire desfăşurată sub egida Campaniei locale Te ajutăm să fii în siguranţă! reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoşani au organizat întâlniri informativ preventive cu elevii şcolilor postliceale din cadrul Centrului de Studii Ştefan cel Mare şi Sfânt Botoşani şi din cadrul Şcolii FEG Education Botoşani.

Întâlnirile au reunit peste 100 de persoane – viitori asistenţi medicali şi poliţişti din cadrul Compartimentului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii şi din cadrul Serviciului de Ordine Publică.

Scopul întâlnirii a fost acela de a creşte nivelul de conştientizare cu privire la formele de violenţă domestică, consecinţele legale ale acestora, dar şi modalităţile prin care pot fi raportate asemenea fapte. Poliţiştii au subliniat dubla calitate a beneficiarilor activităţilor – pe de o parte ca membri a unor familii, grupuri, comunităţi în care pot sesiza diverse forme de violenţă în familie şi pe de altă parte viitori profesionişti în domenii care au adresabilitate potenţialelor victime ale fenomenului.

Poliţiştii de prevenire şi cei de ordine publică au abordat teme precum:

- formele violenţei în familie;

- modalităţi de sesizare a violenţei în familie;

- mecanismele de protecţie existente, inclusiv ordinul de protecţie;

- monitorizarea electronică a agresorului;

- importanţa colaborării între comunitate şi autorităţi în combaterea fenomenului.

De asemenea, au fost distribuite materiale informative, pliante şi broşuri, iar participanţii au avut ocazia să adreseze întrebări şi să primească răspunsuri concrete privind situaţii specifice.

Prevenirea violenţei în familie este o responsabilitate comună. Prin astfel de întâlniri ne dorim să încurajăm sesizarea oricăror forme de violenţă în familie şi să arătăm că instituţiile statului sunt pregătite să intervină şi să ofere sprijin, au declarat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoşani.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Botoşani mulţumeşte tuturor celor implicaţi în organizarea întâlnirilor şi reiterează angajamentul ferm în lupta impotriva oricăror forme de violenţă domestică.