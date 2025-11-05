ÎNTÂLNIRE A POLIȚIȘILOR CU REPREZENTANȚII D.G.A.S.P.C PENTRU GESTIONAREA EFICIENTĂ A INTERVENȚIILOR ÎN CAZURILE DE VIOLENȚĂ DOMESTICĂ

La sediul Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani a avut loc o întâlnire între conducerea inspectoratului, șefii de servicii și reprezentanți ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani.

Scopul întâlnirii a fost consolidarea colaborării interinstituționale și analizarea modalităților de intervenție în situațiile de violență domestică, precum și identificarea celor mai eficiente soluții de gestionare a acestor cazuri, în beneficiul victimelor.

Pe parcursul discuțiilor, au fost abordate aspecte legate de procedurile de intervenție, fluxul de comunicare între instituții, precum și necesitatea unei reacții rapide și coordonate pentru protejarea persoanelor aflate în situații de risc.

Reprezentanții celor două instituții au subliniat importanța cooperării continue și a schimbului de informații operative, în vederea creșterii eficienței intervențiilor și reducerii numărului de cazuri de recidivă.

Prin astfel de întâlniri, se urmărește îmbunătățirea constantă a modului de intervenție și oferirea unui sprijin real victimelor, pentru a le crea un climat de siguranță și încredere în momentul în care se adresează autorităților.