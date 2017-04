Informare cu privire la modul de respectare de către unităţile administrativ teritoriale a prevederilor OP 62/02.03.2017 privind luna curăţeniei şi OG nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale

07 martie – 03 mai 2017 s-au dispus controale de catre Comisariatul General pentru verificarea starii de salubritate a localitatilor, cursurilor de apa si a cailor de comunicatii, prin adresa nr.1913/GM/06.03.2017

20 martie- 10 aprilie 2017- OP 83/21.03.2017 privind aprobarea Planului de masuri in vederea salubrizarii cursurilor de apa, realizarii si intretinerii santurilor si rigolelor, pentru asigurarea sectiunilor de scurgere a apelor mari, pe raza unitatilor administrativ teritoriale ale judetului Botosani;

01 aprilie – 30 aprilie 2017 – OP 62/02.03.2017 cu privire la declararea perioadei 1 aprilie – 30 aprilie 2017 „Luna curateniei”

In acest sens au fost derulate in paralel, verificari in comisii mixte (s-au intrunit 2 comisii/zi) pe cursurile de apa, cu reprezentanti ai Sistemul de Gospodarire a Apelor Botosani si Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta Botosani (38 controale cu alte autoritati) la care s-au adaugat controale privind starea de salubritate a localitatilor urbane si rurale, cursurilor de apa si a cailor de comunicatii in echipe de cate 2 comisari.

In vederea respectarii OP 62/02.03.2017 s-au desfasurat un numar de 40 de controale, din care:

- 38 controale la Unitati Administrativ Teritoriale

- 1 control la un operator economic

- 1 control la un operator de salubritate

Reprezentantii Serviciului Comisariatului Judetean Botosani al Garzii Nationale de Mediu au consemnat in actele de constatare:

- zonele expuse depozitarii necontrolate de deseuri (depozitari deseuri menajere, depozitari deseuri constructii si demolari, depozitari gunoi de grajd);

- modul de asigurare a serviciilor de salubrizare (contracte cu operatorii de salubritate pentru colectarea si eliminarea deseurilor rezultate din comuna, depozitarea finala a deseurilor- amplasament, operator de depozit)

- existenta/starea/capacitatea/dotarea platformelor de precolectare deseuri

- colectarea selectiva si preluarea deseurilor colectate selectiv de catre operatorul de salubritate cu care UAT are incheiat contract

- respectare prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor;

- existenta si intocmirea corespunzatoare a formularelor de transport conform prevederilor HG 1061/2008 la predarea in vederea valorificarii/eliminarii deseurilor rezultate;

- curatarea rigolelor si santurilor drumurilor comunale, in vederea asigurarii preluarii apelor pluviale si scurgerilor de pe versanti.

- Existenta placutelor avertizoare privind interzicerea depozitarii deseurilor de orice fel pe malurile cursurilor de apa, in zonele podurilor si podetelor din cadrul UAT-urilor

- Existenta vegetatiei ierboase si lemnoase din albia cursurilor de apa si de pe malurile acestora

- Realizarea lucrarilor de intretinere a spatiilor verzi, de pe teritoriul localitatilor (Garda Nationala de Mediu-Comisariatul Judetean Botosani impreuna Directia Silvica Botosani au demarat o serie de actiuni de plantare puieti forestieri. Actiunile s-au desfasurat in intravilanul a 5 unitati administrativ teritoriale (Albesti, Corni, Dobarceni, Sendriceni si Vladeni) care au raspuns pozitiv initiativei noastre, respectiv parcuri comunale, terenurile unitatilor de invatamant. In total au fost plantati aproximativ 1000 de puieti forestieri (cires, frasin, sanger, tei, paltin, catalpa, stejar, nuc negru, forstitia)

- intocmirea unui plan/program de actiune pentru Luna Curateniei si supunerea spre aprobare de Consiliul Local

Au fost verificate urmatoarele UAT: Ripiceni, Manoleasa, Avrameni, Dobarceni, Durnesti, Mitoc, Cotusca, Viisoara, Broscauti, Corlateni, Hudesti, Ibanesti, Ungureni, George Enescu, Havarna, Mileanca, Cosula, Nicseni, Vorniceni, Calarasi, Santa Mare, Vaculesti, Lunca, Blandesti, Prajeni, Flamanzi, Cristesti, Copalau, Rachiti, Todireni, Hlipiceni, Rauseni, Albesti, Darabani, Romanesti, Stefanesti, Sulita, Saveni.

In marea majoritate a UAT-urilor au fost identificate:

- abandonari sporadice de deseuri in santurile si rigolile existente, de-a lungul cailor de comunicatii care obtureaza sectiunea de scurgere;

- depozitari necontrolate de gunoi de grajd;

- santurile nu au fost in totalitate profilate, neasigurandu-se scurgerea apelor;

- nu a fost implementat sistemul de colectare selectiva a deseurilor municipale colectate de pe raza localitatilor, fiind sanctionate contraventinal cu avertismennt UAT Nicseni, UAT Vorniceni, UAT Cosula;

Au fost identificate depozitari de deseuri pe amplasamentele fostelor spatii de depozitare deseuri, inchise la data de 16.07.2009; in acest sens a fost sanctionat contraventional cu avertismennt UAT Vaculesti.

Depozitari gunoi de grajd in amestec cu deseuri menajere si deseuri din constructii si demolari s-au identificat pe amplasamentul fostelor CAP-uri in comunele Avrameni, Mitoc, Albesti, Ripiceni.

In urma constatarilor de pe teren s-au impus masuri preventive de remediere a situatiilor neconforme constatate, cu termen de maxim 2 saptamani de la data controlului, urmand ca la verificarea realizarii acestora, unde este cazul, sa fie aplicate sanctiuni contraventionale, conform legislatiei in vigoare.

In timpul controalelor dispuse de Comisariatul General al GNM, pentru verificarea starii de salubritate a localitatilor, cursurilor de apa si a cailor de comunicatii s-a constatat ca autospeciale detinute de Primaria Saveni depozitau deseuri menajeri in perimetrul fostului depozit in care s-a sistat depozitarea in anul 2016, drept pentru care s-a aplicat sactiune contraventionala, in cuatum de 40.000 lei

Garda Nationala de Mediu-Serviciul Comisariatul Judetean Botosani a efectuat control planificat la obiectivul: Centru Integrat de Management al Deşeurilor – Depozit Deşeuri Stăuceni, inclus în Planul Anual de Inspecţii, aprobat pentru anul 2017;

Activitatea obiectivului se desfasoara in baza autorizatiei integrate de mediu nr. 3/21.08.2015 emisa pentru Consiliul Judetean Botosani, insotita de Decizia de transfer nr. 7573 din 19.08.2016 pentru SC DIASIL SERVICE SRL.

Pentru neconformitatile constatate, respectiv, nerespectarea condiţiilor stabilite în Autorizaţia integrată de mediu, operatorul economic a fost sanctionat contraventional conform Legii nr.278/2013 art.73, alin.1, lit. E, cu sanctiune in cuantum de 100.000 lei.

In perioada sarbatorilor pascale am asigurat o frecventa mai ridicata a actiunilor de inspectie si control in zonele de agrement si pe terenurile adiacente cailor de comunicatii. Controlul s-a desfasurat cu echipe compuse din personalul desemnat al ISU Botosani, Inspectoratul de Jandarmi Judetean Botosani, Directia Silvica Botosani si GNM SCJ Botosani pe urmatoarele trasee:

Zona de agrement Botosani:

zona Lebada

zona Baisa, cabana „Stejarul”;

zona „Lacul cu nuferi Ipotesti”;

zona Rediu, cabana „Rediu”

Zona de agrement Ocolul Silvic Dorohoi

Avand in vedere prevederile Circularei 1913/GM/06.03.2017 se vor efectua controale in perioada imediat urmatoare la administratorii cailor de comunicatii, precum si la operatori de salubritate.

Asigurarea şi păstrarea curăţeniei şi ordinii pe teritoriul localităţilor, buna gospodărire a acestora şi respectarea normelor de igienă constituie o obligaţie fundamentală a autorităţilor administraţiei publice locale, a instituţiilor publice, agenţilor economici şi a altor persoane juridice, precum şi a cetăţenilor conform OG nr.21/2002 atr.1 alin.2, in acest sens Se va asigura in continuare respectarea cadrului legal de desfasurare a acestor activitati, conform competentelor pe care le avem.

GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU – COMISARIATUL GENERAL

Serviciul Comisariatul Judeţean Botoşani

Comisar ;ef

Cristina KASHYAP