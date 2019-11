Inelul Sfintei Ecaterina și o minune uitată în banalul cotidian

In luna august a anului 2016 am avut bucuria să însoțesc un grup coordonat de părintele Vasile Acatrinei de la Biserica Sf. Spiridon din Botoșani, într-un pelerinaj fascinant efectuat în Țara Sfântă, Peninsula Sinai și Iordania. Pentru această călătorie mă documentasem temeinic despre fiecare dintre cele peste 40 de obiective cu profunde conotații religioase ce urmau a fi vizitate în trei țări: Israel, Egipt și Iordania, hotărât fiind să scriu apoi un jurnal de călătorie.

Astfel am aflat și despre destinul unei frumoase prințese pe nume Ecaterina, provenind dintr-o familie princiară din Alexandria, o sfântă creștină care a fost martirizată la începutul secolulului al IV-lea. Ea a fost o studentă remarcabilă, care a devenit creștină în jurul vârstei de 14 ani, și a convertit sute de oameni la creștinism. A fost martirizată în jurul vârstei de 18 ani și Biserica Ortodoxă o venerează ca mare muceniță și o prăznuiește în ziua de 25 noiembrie.

Moaștele sfintei sunt adăpostite în Peninsula Sinai din sudul Egiptului, la Mănăstirea Sf. Ecaterina, o adevărată citadelă a creștinismului care adăpostește o capelă ridicată pe locul rugului în flăcări unde Moise a vorbit cu Dumnezeu. Aici, în anul 330, din ordinul Împărătesei Elena a fost construită mică biserică dedicată Maicii Domnului. În secolul al VI- lea, împăratul Iustinian a ordonat construirea unei cetăți mari și puternice, care să împrejmuiască construcțiile împărătesei Elena, adică biserica mare și chiliile pentru monahi. Ctitoria împăratului Iustinian a fost numită iniţial „Sfânta Mănăstire Împărătească de pe Muntele Sinai, unde a păşit Dumnezeu”. În arhiva mănăstirii Sf. Ecaterina se păstrează un manuscris care relatează că în anul 530, când împăratul Iustinian a hotărât să reconstruiască acest locaș, au fost trimise în Egipt o sută de familii de servitori ai romanilor, ei fiind aduși aici cu scopul de a sluji mănăstirii și de a o apăra de repetatele atacuri ale triburilor arabe. Mai precis, împăratul a adus aici câteva detașamente de soldați valahi, cu tot cu familiile lor, din zona Olteniei, care erau din neamul său tracic, și în care avea mare încredere, cu misiunea de a apăra lavra. Și au apărat-o timp de peste un mileniu și jumătate iar urmașii lor sunt beduinii-daci de azi, circa patru mii de suflete care alcătuiesc tribul Gebalieh, denumire foarte apropiată de cel de-al doilea nume al zeului suprem al dacilor, Zamolxe, care era cunoscut și sub numele de Gebeleizis.

Cercetările recente întreprinse de specialiști în domeniu relevă încă un fapt senzațional: mănăstirea a fost construită după o cunoscută rețetă dacică, iar feroneria ușilor, de origine dacă, este funcțională și acum, după un mileniu și jumătate. Prin urmare și ziditorii acestei citadele unice în lume sunt tot strămoși de-ai noștri.

Mănăstirea a fost pusă sub protecția numelui Sfintei Ecaterina, din secolul X. Rămășițele sfintei martirizate au fost descoperite pe munte de către călugări și au fost aduse atunci în incinta mănăstirii.

Fiindcă tânăra fecioară Ecaterina a fost logodită spiritual cu Mântuitorul și a primit după rugăciunile ei un inel de logodnă, s-a încetățenit o tradiție. Toți pelerinii care vizitează mănăstirea și participă la Sfânta Liturghie primesc în dar un inel de argint cu monograma ei, un simbol al purității și generozității sfintei. Se spune că inelul Ecaterinei alină durerile sufletului și protejează căsniciile, iar pe tinerele fete le ajută să își găsească iubirea și să își întemeieze o familie.

Înarmat cu astfel de cunoștințe pe lângă multe altele, la Mănăstirea Sf. Ecaterina, la cota de 1600 m a muntelui Sinai, am ajuns împreună cu grupul de pelerini botoșăneni condus de neobositul părinte Vasile Acatrinei, în ziua de 22 august 2016, pe o căldură toridă. Programul pelerinajului avea două obiective, opționale: un urcuș pe timpul nopții la cota 2600 m, la locul unde Moise a primit de la Dumnezeu Tablele Legilor iar dimineața, participarea la Sfânta Liturghie închinarea la moaștele Sfintei Ecaterina și primirea inelului de argint.

Din pricina temperaturilor ridicate, se recomandă ca toți cei care doresc să urce pe vârful muntelui Sinai, la locul unde Moise a primit de la Dumnezeu Tablele Legilor, să facă acest parcurs pe perioada nopții. Așa că la orele 1, grupul nostru, puțin mai restrâns, însoțit de câțiva beduini cu cămilele lor, a pornit urcușul, la lumina lunii. Timp de patru ore, flancați de beduinii cu cămilele lor, am urcat muntele în forță, pe poteca croită printre bolovani și grohotișuri ce pornește de la mănăstire și șerpuiește spre vârf. Cum vedeau că ne poticneam din pricina pietrelor colțuroase pe care călcam, beduinii făceau o ofertă atractivă pentru cei obosiți, numai zece euro pentru urcatul muntelui pe spinarea cămilei, dar nimeni din grupul de pelerini nu a acceptat-o. Din loc în loc erau amenajate niște popasuri unde te puteai odihni câteva minute și puteai servi o băutură răcoritoare și cei obosiți și-au încărcat bateriile. Urcușul e o adevărată provocare, fiind destul de dificil. Din cele 4500 de trepte care existau odată, au mai rămas doar 1700, restul potecii fiind alcătuit din grohotișuri. Pe vârful Muntelui Sinai, la cota de 2600 metri, am ajuns cu câteva minute înainte de răsăritul soarelui, asistând la un spectacol unic, apreciat a fi unul dintre cele mai frumoase răsărituri de soare de pe această planetă. Locul unde Moise a primit de la Dumnezeu, Tablele Legilor este marcat de o mică bisericuță creștină. După numai câteva minute petrecute aici, am decis să coborâm cât mai repede cu putință pentru a ajunge la slujbă. Coborârea a fost și ea o aventură. Am putut admira ceea ce nu am văzut noaptea, peisajul arid, dar plin de măreție care îți taie răsuflarea privindu-l. Locurile abrupte și sălbatice, unde de-a lungul secolelor și-au găsit sfârșitul mulți pelerini nepregătiți pentru această încercare, liniștea profundă și lumina ireală care învăluie muntele în zorii zilei fac minuni pentru sufletele care vin aici să caute pacea. Spiritual, calea către vârful muntelui este privită ca o renaștere sufletească și ca o a doua înviere a sufletului pentru creștinii de bună credință. Nu de puține ori, cei care s-au rugat la mănăstire și au plecat în pelerinaj pe munte au simțit că viața lor se schimbă și au primit îndrumarea de care aveau nevoie. Am reușit ca în mai puțin de două ore să coborâm muntele, sesizând că la orice pas greșit sau la alunecarea pe grohotișul colțuros, te poți lovi cumplit. Am ajuns cu bine la mănăstire, unde am participat la Sfânta Liturghie. După slujbă și după închinarea la moaștele Sfintei Ecaterina, am primit de la un călugăr grec, cu o mare bucurie sufletească, inelul de argint cu inițialele gravate pe el. Mi l-am pus pe inelarul mâinii drepte, convins fiind că voi beneficia de protecția Sfintei.

Se spune că viața noastră e un șir nesfârșit de încercări la care suntem supuși pentru a trage niște învățăminte și a evolua spiritual. O astfel de încercare am trăit-o în toamna care a venit și nu a fost deloc întâmplătoare.

Într-o dimineață de la sfârșitul lunii septembrie am trăit coșmarul la care nu mă așteptam. Nu mi-am mai găsit inelul pe deget. Cu o zi înainte am fost la socrii mei nonagenari și i-am ajutat la strânsul porumbului din curte dar și la alte treburi gospodărești. Și am închipuit tot felul de scenarii : am pierdut inelul în grădină, la depănușat porumbul sau la strâns strujenii sau poate atunci când am scos apă din fântână. Dar am fost și la cumpărături și de câteva ori am scos portofelul din buzunarul de la spatele pantalonilor. Sau pur și simplu, poate l-am agățat pe undeva unde nici nu-mi închipui. L-am căutat la fântâna socrilor și în grădina , dar ce să cauți într-o mie de metri pătrați, e ca acul în carul cu fân. M-am împăcat cu gândul că nu am meritat inelul Sfintei și m-am resemnat. Văzându-mi suferința provocată de această pierdere, soția mea mi-a oferit inelul ei. L-am purtat pe deget câteva zile după care, de teamă să nu-l pierd și pe acesta, i l-am înapoiat.

După mai bine de o lună de zile, am găsit pe internet o relatare a unei minuni a Sfintei Ecaterina. Se povestea că o tânără, care avea mare evlavie pentru această sfântă, stând de vorbă cu soacra doamnei la care lucra, i-a zis că ar dori să meargă şi ea la Sinai, la moaştele Sfintei Ecaterina. Atunci acea doamnă a început să râdă şi i-a zis:– Cum poţi să mergi tu acolo, deoarece nu ai nici bani, nici acte. Asta ar fi imposibil !– Dacă vrea Maica Domnului şi Sfânta Ecaterina, mă ia pe sus şi ajung acolo fără bani şi fără acte. Cine merge acolo primeşte ca binecuvântare un inel şi dacă o să vrea sfânta, o să mă ajute şi pe mine, a zis ea. În ziua următoare era 25 noiembrie, ziua Sfintei Ecaterina. Tânăra s-a dus la biserică împreună cu soacra doamnei. La sfârşitul Sfintei Liturghii, vede că se apropie de ea o femeie tânără, îmbrăcată simplu şi modest, o priveşte cu blândeţe şi-i zice:– Ştiu dorinţa ta şi ştiu că doreşti să ai acest inel; şi Dumnezeu vrea…Nu a mai continuat, ci i-a pus pe deget un inel şi a dispărut fără urmă, deoarece venise şi doamna respectivă să vadă ce se întâmplă. Fata, luând inelul, simţea că pluteşte de bucurie. Apoi ridicându-şi privirea şi vrând să-i mulţumească femeii necunoscute, nu a mai văzut-o; dispăruse. A căutat-o prin toată biserica, dar nu a găsit-o. Atunci şi-a dat seama că a fost Sfânta Ecaterina. Soacra doamnei, văzând aceasta, a rămas fără grai, nemaiîndrăznind să zică ceva. Pe inel scria: „Doamne Iisuse Hristoase, miluieşte-mă!”.

Citind despre această minune, sub impulsul ei, instantaneu m-am rugat în minte cât se poate de simplu: ”Sfântă Ecaterina, eu am dorit foarte mult acest inel al tău și am făcut eforturi mari să-l obțin. Dacă crezi că îl merit și îl voi găsi, îl voi păstra cu sfințenie toată viața.” Atât m-am rugat și nimic mai mult. Limpezindu-mi amintirile, am conchis să mai caut inelul din nou în grădina socrilor. Între timp, ea fusese eliberată de strujenii pe care i-a luat un vecin. M-am dus însoțit de socrul meu în căutare. Tocmai plouase și pământul era moale și alunecos. Am luat la pas grădina cu îndârjire, neascultând avertizarea socrului că mă voi îngloda. Soarele se retrăgea spre asfințit și mă ajuta să cercetez cu atenție fiecare metru pătrat. Când am ajuns la capătul grădinii de o mie de metri pătrați, m-am resemnat. M-am întors să plec, dar ceva m-a determinat să mă întorc și să mai privesc odată acel loc. Foarte aproape de mine, din pământul negru licărea parcă ceva. M-am apropiat și am dat ușor cu piciorul. Din pământ a ieșit la suprafață inelul Sfintei, albul argintului nefiind deloc compromis de această locație. Socrul meu a rămas pur și simplu uluit, nevenindu-i să creadă ceea ce a văzut. A fost mare bucurie în familia mea. I-am povestit părintelui Vasile Acatrinei toată întâmplarea și acesta mi-a spus că dacă nu-l găseam, mi-ar fi dăruit inelul său, dar fiindcă l-am găsit, să am grijă mare de el. În consecință, m-am hotărât să păstrez inelul Sfintei Ecaterina în casă, la loc sigur, pentru a nu mai risca să-l pierd.

Copleșit de diversele probleme existențiale, am trecut minunea la care am fost părtaș, în banalul cotidian, promițându-mi că voi scrie despre ea.

Astăzi, 25 noiembrie 2019, postând în ziarul on-line despre sărbătoarea Sfintei Mucenițe Ecaterina, mi-am onorat promisiunea.

Vasile TIMOFCIUC