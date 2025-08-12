Individ recalcitrant, cu comportament agresiv, luat din Parcul Mihai Eminescu și dus la Spitalul de psihiatrie

În data de 08 august, în jurul orei 21:50, polițistul local din Dispecerat, ca urmare a imaginilor surprinse de camerele video amplasate în Parcul Mihai Eminescu, a depistat o persoană de sex masculin în timp ce manifesta un comportament neadecvat, în sensul că, se arunca pe jos, vandaliza aranjamentele florale din jurul fântânii arteziene, se urca pe marginea acesteia cu scopul de a sări în apă, tulburând ordinea și liniștea publică din zonă și manifestând o atitudine violentă față de trecători.

Având în vedere cele constatate, a fost direcționată în zonă patrula auto cu atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice, care ajunsă la locul indicat, l-a abordat pe bărbatul respectiv, acesta devenind agresiv verbal și fizic, motiv pentru care polițiștii locali l-au imobilizat și încătușat. Deoarece bărbatul continua să manifeste un comportament agresiv și o atitudine violentă, a

fost solicitat sprijin prin apel la 112. La fața locului s-a prezentat un echipaj SMURD, cu ajutorul căruia bărbatul a fost condus la U.P.U. și ulterior internat la secția de neuropsihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Mavromati în vederea acordării îngrijirilor de specialitate.