Încrederea în angajator l-a costat scump la PTF Stânca

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Stânca efectuează cercetări în privinţa unui bărbat, cetățean R. Moldova, asupra căruia a fost descoperit un permis de conducere fals.

În data de 19 noiembrie a.c., în jurul orei 21.30, în Punctul de Trecere a Frontierei Stânca – ITPF Iași, s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de control, un bărbat, cetățean din R. Moldova, în vârstă de 33 de ani.

Polițiștii de frontieră au descoperit asupra bărbatului un permis de conducere cu însemnele autorităților din Polonia, care avea fotografia și datele de identificare ale acestuia.

Având suspiciuni cu privire la faptul că documentul prezentat la control nu ar fi autentic, colegii noştri au efectuat verificări suplimentare, în urma cărora au descoperit că permisul de conducere nu prezintă condițiile de formă și fond ale unuia autentic, fiind fals.

Bărbatul a declarat că lucrează în Polonia ca șofer, iar la începutul anului trecut a preschimbat permisul de conducere moldovenesc pe care îl deținea, cu un permis polonez, cu ajutorul firmei la care este angajat, fiind convins că documentul este valabil și autentic.

În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de instigare la fals material în înscrisuri oficiale, la finalizare urmând a se lua măsurile legale care se impun.

COMUNICAT DE PRESĂ I.T.P.F. IAȘI