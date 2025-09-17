Începe Festivalul APOLODOR. Ce trebuie să știți?

Joi, 18 septembrie, începe Festivalul de Literatură pentru Copii și Adolescenți APOLODOR.

Programul celor patru zile de întâlniri, expoziții, conferințe, dialoguri și ateliere poate fi găsit pe pagina de Facebook a festivalului și pe site-ul acestuia, https://www.festivalul-apolodor.ro/.

Perioada de înscriere la ateliere s-a terminat, iar interesul copiilor și adolescenților pentru evenimentele anunțate de organizatori s-a dovedit major: cele peste 10 ateliere au deja sute de elevi înscriși și pregătiți să se joace, să învețe să ilustreze cărți, să pornească în aventura creației literare.

Scriitori și artiști vizuali de renume ai literaturii contemporane pentru copii și adolescenți vor ajunge la Botoșani și se vor întâlni cu cititorii printre bănci, în săli de spectacol sau la bibliotecă. Harta festivalului alătură 19 locații: 8 școli gimnaziale, cinci licee și colegii botoșănene, Teatrul „Mihai Eminescu”, Memorialul Ipotești, Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu”, Casa Corpului Didactic și Primăria Botoșani.

Pentru atelierele și expozițiile de la Memorialul Ipotești, Inspectoratul Școlar Județean va pune la dispoziție o serie de microbuze ce vor pleca și se vor întoarce de la Ipotești după un program care poate fi consultat aici: https://www.facebook.com/share/p/19m6ZSozsW/.

Pentru Serile APOLODOR sala mare a Teatrului „Mihai Eminescu” s-a dovedit neîncăpătoare, voluntarii oferind în toate aceste zile invitațiile pe baza cărora se va intra la cele trei momente: „Copilării pe scenă” cu Matei Vișniec și Florin Bican, „Copilării la feminin” cu Gabriela Adameșteanu și Svetlana Cîrstean și conferința semnată Mihnea Măruță, urmată de mult-așteptata Ada Milea.

Concursurile organizate de editurile partenere, dar și de restaurantul NOD, unde se vor crea bucate de poveste inspirate din literatură, își vor primi concurenții și vor acorda premiile gata pregătite. Tururile ghidate oferite de Centrul Național de Informare și Promovare Turistică și-au stabilit traseele și punctul de plecare – în fața Primăriei Municipiului Botoșani.

Una peste alta, dacă ești elev sau adolescent, dacă ai peste 8 ani ori sub 108, te așteptăm la evenimentele Festivalului APOLODOR, dar exclusiv la cele care îți fac cu ochiul și îți promit distracție, voie bună, jocuri de-a cuvintele, idei îndrăznețe și desene creative.

Să înceapă APOLODOR!

Inițiat de Dan Lungu (director) și Luminița Corneanu (director artistic), festivalul de Literatură pentru Copii și Adolescenți APOLODOR se va desfășura sub Înaltul Patronaj al Reprezentanței Comisiei Europene în România și este finanțat de Consiliul Local și Primăria Municipiului Botoșani.