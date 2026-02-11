Incendiu violent la o gospodărie din Tudora. 22 vaci salvate de pompieri

Un incendiu violent s-a produs marți seară, într-o gospodărie din localitatea Tudora. Acoperișul unei case a fost cuprins de flăcări. Alarma a fost dată de un vecin, care a observat incendiul și a reușit să evacueze 22 de vaci din grajdul care era lipit de locuință.

La caz s-au deplasat, în cel mai scurt timp, pompierii din cadrul Detașamentului Botoșani, împreună cu Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Tudora, cu trei autospeciale de stingere, precum și un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță. Primii care au ajuns la fața locului au fost pompierii voluntari, care au constatat că ardea acoperișul casei, cu flacără și degajări mari de fum, suprafața afectată fiind de aproximativ 200 de metri pătrați.

Pentru stingerea incendiului și înlăturarea efectelor, pompierii militari și voluntari au intervenit timp de peste o oră. De asemenea, a fost eliminat riscul de explozie, din interiorul clădirii fiind scoasă o butelie.

Bunurile din locuință au fost salvate. Din păcate, o bovină a fost găsită decedată.

Proprietara gospodăriei a suferit un atac de panică și a primit îngrijiri medicale la fața locului din partea echipajului medical.