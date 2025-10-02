Incendiu violent cu două victime în localitatea Plopeni

Un incendiu violent s-a produs în această dimineață, în localitatea Popeni, comuna George Enescu. O casă a fost cuprinsă de flăcări. Un vecin a observat incendiul și a sunat imediat după ajutor. La caz au ajuns, în cel mai scurt timp, două echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Dorohoi, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, un echipaj de prim ajutor SMURD și o ambulanță din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță. Ajunse la locul evenimentului, forțele de intervenție au constatat că este vorba de un incendiu generalizat la o casa de locuit pe o suprafață de aproximativ 70 de metri pătrați, fiind identificate două victime: un bărbat de 89 de ani, care a suferit arsuri ușoare și o femeie în vârstă de 97 de ani, găsită carbonizată în interiorul locuinței. Bărbatul a fost preluat de echipajul SMURD, fiind transportat la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate. Cel mai probabil evenimentul a fost provocat de un recipient cu lichid inflamabil uitat în zona plitei care a aprins materialele combustibile din apropiere.

Pentru evitarea unor astfel de evenimente vă recomandăm să nu aprindeți focul cu benzină, gaz sau motorină! Vă puneți viața în pericol, dar și lucrurile pentru care ați muncit de-a lungul timpului. Benzina, gazul sau alte lichide inflamabile nu trebuie folosite niciodată pentru aprinderea focului în sobă. Acestea sunt foarte periculoase și pot produce incendii.

Aveți grijă să nu folosiți alte materiale combustibile în afară de cele pentru care a fost destinată soba. Amplasați, în faţa sobelor o cutie metalică: aceasta va asigura protecţia faţă de căderea accidentală, direct pe podea, a lemnelor aprinse sau a jarului, care ar putea incendia materialele combustibile din apropiere. Nu puneți materiale combustibile în spaţiile dintre sobă şi perete. Nu așezați patul lângă sobă. Nu adormiţi niciodată cu focul aprins în sobă.

