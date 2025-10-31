vineri 31 octombrie, 2025
Incendiu provocat la acoperișul unui garaj de strada Nicolae Iorga din Botoșani

Noaptea trecută, pompierii din cadrul Detașamentului Botoșani au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unui garaj situat pe strada Nicolae Iorga din municipiul Botoșani.
La sosirea forțelor de intervenție, ardeau mai multe saltele depozitate în zona ghenei de gunoi din spatele garajului, dar și o parte din acoperișul construcției.
Intervenția rapidă a pompierilor a împiedicat extinderea flăcărilor la celelalte garaje din apropiere.
În urma incendiului au ars aproximativ 25 mp din acoperiș și saltelele aflate la ghena de gunoi.
Pompierii au salvat șase autoturisme și șase garaje aflate în pericol.
Cauza probabilă a incendiului: acțiunea unor persoane iresponsabile. Cazul este în atenția Poliției.
ISU BOTOȘANI

 

