marți 30 septembrie, 2025
Incendiu pe strada Primăverii, de la o lumânare

Incendiu pe strada Primăverii, de la o lumânare

O lumânare lăsată nesupravegheată a declanșat, în această seară, un incendiu pe strada Primăverii din municipiul Botoșani. Flăcările au cuprins bunurile aflate în balconul unui apartament de la etajul I.

Pompierii botoșăneni au intervenit rapid cu două autospeciale de stingere și un echipaj SMURD. Proprietara, în vârstă de 62 de ani, a fost găsită în interior și transportată la spital după ce a suferit o intoxicație cu fum. 25 de locatari au ieșit afară, alarmați de mirosul de fum de pe casa scării.

Incendiul a fost stins la timp, iar imobilul a fost aerisit.

Lasă un răspuns / comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicatăCâmpurile marcate sunt obligatorii *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Actualitatea Botoșăneană © Copyright 2014, Toate drepturile rezervate.
Navighează sus