Incendiu pe strada Primăverii, de la o lumânare

O lumânare lăsată nesupravegheată a declanșat, în această seară, un incendiu pe strada Primăverii din municipiul Botoșani. Flăcările au cuprins bunurile aflate în balconul unui apartament de la etajul I.

Pompierii botoșăneni au intervenit rapid cu două autospeciale de stingere și un echipaj SMURD. Proprietara, în vârstă de 62 de ani, a fost găsită în interior și transportată la spital după ce a suferit o intoxicație cu fum. 25 de locatari au ieșit afară, alarmați de mirosul de fum de pe casa scării.

Incendiul a fost stins la timp, iar imobilul a fost aerisit.