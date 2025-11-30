Incendiu pe strada Nucului de la un scurtcircuit

În această după-amiază, un incendiu a izbucnit într-o locuință de pe strada Nucului. Vecinii au observat flăcările și au sunat imediat la 112.
Pompierii din cadrul Detașamentului Botoșani au ajuns rapid la fața locului cu două autospeciale de stingere și un echipaj SMURD. Focul se manifesta într-o cameră, unde au ars un pat, un fotoliu, un dulap, un televizor și articole textile. Alte trei încăperi au fost afectate de fum și căldură. Intervenția promptă a pompierilor a împiedicat extinderea incendiului la întreaga casă.
Cauza probabilă: scurtcircuit.
Recomandările ISU Botoșani pentru prevenirea incendiilor:
verificați periodic instalația electrică doar cu personal autorizat;
nu folosiți instalații electrice improvizate;
nu suprasolicitați prizele cu aparate mari;
verificați și înlocuiți cablurile uzate;
evitați prizele și întrerupătoarele slăbite; apelați la un specialist;
folosiți aparatura electrocasnică conform instrucțiunilor producătorului;
țineți aparatele electrice departe de mediile umede.
Pompierii militari rămân mobilizați 24/7 pentru a interveni rapid și pentru a oferi primul ajutor persoanelor aflate în dificultate.