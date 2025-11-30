Incendiu pe strada Nucului de la un scurtcircuit

În această după-amiază, un incendiu a izbucnit într-o locuință de pe strada Nucului. Vecinii au observat flăcările și au sunat imediat la 112.

Pompierii din cadrul Detașamentului Botoșani au ajuns rapid la fața locului cu două autospeciale de stingere și un echipaj SMURD. Focul se manifesta într-o cameră, unde au ars un pat, un fotoliu, un dulap, un televizor și articole textile. Alte trei încăperi au fost afectate de fum și căldură. Intervenția promptă a pompierilor a împiedicat extinderea incendiului la întreaga casă.