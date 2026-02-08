Incendiu pe strada Ion Creangă, de la un scurtcircuit. Proprietarul a suferit un atac de panică

Pompierii au intervenit duminică după amiază, pentru stingerea unui incendiu care a cuprins o casă pe strada Ion Creangă, din municipiul Botoșani. Alarma a fost dată un trecător, care a observat flăcările.

La fața locului au ajuns, în cel mai scurt timp, pompierii din cadrul Detașamentului Botoșani, cu două autospeciale de stingere și un echipaj SMURD. Aceștia au constatat faptul că locuința ardea în totalitate, cu flacără și degajări mari de fum. Aceștia au acționat rapid astfel încât flăcările să nu se extindă la construcțiile învecinate. Proprietarul, în vârstă de 47 de ani, a suferit un atac de panică și a primit îngrijiri medicale la fața locului de la echipajul SMURD. Bărbatul a fost transportat la spital pentru ajutor de specialitate.Incendiul izbucnit la o locuință de pe strada Ion Creangă din municipiul Botoșani a fost lichidat, iar riscul de explozie a fost eliminat, pompierii scoțând din interiorul casei două butelii. Pompierii au acționat rapid astfel încât flăcările să nu se extindă la alte construcții din apropiere.

Cauza probabilă a incendiului: scurtcircuit.