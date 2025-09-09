Incendiu pe strada Bucovina, la un chioșc care vindea shaorma

În urmă cu puțin timp, un incendiu a izbucnit pe strada Bucovina din municipiul Botoșani, după ce o fripteuză a luat foc într-un chioșc unde se vindea shaorma. Flăcările au fost observate de un trecător, care a alertat autoritățile.

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Botoșani, cu o autospecială de stingere, dar și o ambulanță a Serviciului Județean de Ambulanță Botoșani. Aceștia au reușit să stingă rapid incendiul, împiedicând extinderea lui la întreaga construcție.

O angajată de 19 ani a shaormeriei a ieșit imediat din interior, însă a suferit un atac de panică. Aceasta a fost preluată de echipajul medical și transportată la spital pentru îngrijiri de specialitate.

Cauza probabilă a incendiului: scurtcircuit.