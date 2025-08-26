Incendiu la un depozit de furaje din localitatea Plopenii Mari

Un incendiu a cuprins, marți la amiază, un depozit de furaje din localitatea Plopenii Mari, comuna Ungureni.

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Stației Săveni și Detașamentului Botoșani, cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă. Salvatorii au acționat pentru limitarea propagării flăcărilor la casa de locuit și la o anexă din gospodăria vecină, reușind să protejeze ambele construcții.

Incendiul a fost localizat și lichidat după aproape trei ore. Au ars aproximativ 30 de tone de baloți de furaje. Cauza probabilă este în curs de stabilire.