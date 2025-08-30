Incendiu la un bloc de pe Aleea Pinului

O țigară aprinsă, lăsată lângă materiale combustibile, a aprins, noaptea trecută, mai multe bunuri depozitate în balconul unui apartament situat la etajul I al unui bloc de pe Aleea Pinului din municipiul Botoșani.
La fața locului au ajuns rapid două echipaje de pompieri și un echipaj SAJ, iar pericolul a fost înlăturat înainte de a produce pagube materiale însemnate.
Șase persoane (patru adulți și doi copii) au fost evacuate din apartament. Un bărbat a primit îngrijiri medicale, dar a refuzat transportul la spital. Din fericire, nu s-au înregistrat victime.