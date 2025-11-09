Incendiu la o gospodărie din Zahoreni

Un incendiu a izbucnit, sâmbătă după-amiază, într-o gospodărie din localitatea Zahoreni. Flăcările au cuprins bunurile dintr-o bucătărie de vară, iar alarma a fost dată chiar de proprietar.

La fața locului au intervenit, în cel mai scurt timp, pompierii din cadrul Stației Săveni și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Manoleasa. Primii sosiți au fost pompierii voluntari, care au reușit să împiedice extinderea incendiului la un depozit de furaje și alte anexe, precum și să elimine riscul de explozie, scoțând o butelie din interiorul construcției.

Intervenția pompierilor militari și voluntari a durat mai bine de o oră, timp în care s-a reușit salvarea casei, a adăposturilor de animale și a depozitelor de cereale și furaje. Cauza probabilă a incendiului: scurtcircuit.