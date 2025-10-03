Incendiu la o gospodărie din Șendriceni, cu decesul proprietarei

Un incendiu s-a produs, în această dimineață, într-o gospodărie din localitatea Șendriceni. Bunurile din locuință au fost cuprinse de flăcări după ce proprietara a lăsat aragazul în funcțiune, nesupravegheat.

Un vecin a observat flăcările și a sunat imediat la 112. La fața locului s-au deplasat două echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Dorohoi, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, un echipaj SMURD și o ambulanță din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță.

Incendiul s-a manifestat pe o suprafață de aproximativ 40 de metri pătrați, la nivelul celor două camere de locuit. În interior, pompierii au găsit proprietara, în vârstă de 77 de ani, fără semne vitale. Femeia a fost extrasă din locuință și predată echipajului medical, însă, din păcate, nu s-a mai putut face nimic pentru a fi salvată.