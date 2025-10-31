vineri 31 octombrie, 2025
Incendiu la o gospodărie din Ringhilești

Incendiu la o gospodărie din Ringhilești

Un incendiu a izbucnit, ieri după-amiază, într-o casă din localitatea Ringhilești, comuna Santa Mare. Flăcările au cuprins bunurile din bucătărie.
La fața locului au intervenit, prompt, pompierii din cadrul Gărzii de Intervenție Ștefănești, cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD.
Aceștia au reușit să oprească extinderea incendiului la întreaga locuință.
Proprietara casei a suferit un atac de panică, fiind asistată medical de echipajul SMURD, însă a refuzat transportul la spital.
Cauza probabilă a incendiului: scurtcircuit la instalația electrică.
ISU BOTOȘANI

 

Lasă un răspuns / comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicatăCâmpurile marcate sunt obligatorii *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Actualitatea Botoșăneană © Copyright 2014, Toate drepturile rezervate.
Navighează sus