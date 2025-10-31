Incendiu la o gospodărie din Ringhilești

Un incendiu a izbucnit, ieri după-amiază, într-o casă din localitatea Ringhilești, comuna Santa Mare. Flăcările au cuprins bunurile din bucătărie.
La fața locului au intervenit, prompt, pompierii din cadrul Gărzii de Intervenție Ștefănești, cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD.
Aceștia au reușit să oprească extinderea incendiului la întreaga locuință.
Proprietara casei a suferit un atac de panică, fiind asistată medical de echipajul SMURD, însă a refuzat transportul la spital.
Cauza probabilă a incendiului: scurtcircuit la instalația electrică.
ISU BOTOȘANI