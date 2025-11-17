Incendiu la o gospodărie din Pădureni, din cauza unui coș de fum neizolat termic

Astăzi, în localitatea Pădureni (com. Șendriceni), un incendiu a izbucnit din cauza unui coș de fum neizolat termic. Acoperișul și o parte din interiorul casei au fost cuprinse de flăcări. Proprietarul, un bărbat de 84 de ani, a încercat să stingă focul și a suferit arsuri la față și mâini, fiind transportat la spital.
Pompierii de la Detașamentul Dorohoi și SVSU Șendriceni au intervenit rapid și au reușit să limiteze extinderea incendiului, salvând restul locuinței și alte construcții din gospodărie.
Pentru a evita astfel de evenimente, ISU Botoșani vă reamintește câteva reguli esențiale:
curățați periodic coșurile de fum;
verificați să nu aibă fisuri;
tencuiți și văruiți partea din pod pentru a observa eventualele deteriorări;
protejați trecerea coșului prin planșee față de materialele combustibile;
respectați distanța față de elementele din lemn ale acoperișului.
Iarna bate la ușă — nu riscați! O verificare simplă vă poate salva casa și viața
ISU BOTOȘANI