Incendiu la o gospodărie din Pădureni, din cauza unui coș de fum neizolat termic

Astăzi, în localitatea Pădureni (com. Șendriceni), un incendiu a izbucnit din cauza unui coș de fum neizolat termic. Acoperișul și o parte din interiorul casei au fost cuprinse de flăcări. Proprietarul, un bărbat de 84 de ani, a încercat să stingă focul și a suferit arsuri la față și mâini, fiind transportat la spital.