Incendiu la o gospodărie din Coțușca, de la un scurtcircuit

Un incendiu violent s-a produs miercuri într-o gospodărie din localitatea Coțușca. Acoperișul unei case și mai multe anexe au fost cuprinse de flăcări. Nu au fost persoane rănite, însă pagubele sunt însemnate.

Pentru stingerea incendiului au intervenit pompierii din cadrul Punctului de Lucru Coțușca, Stației Săveni și SVSU Coțușca, cu trei autospeciale, timp de aproape trei ore. Patru butelii au fost scoase din clădirile afectate, fiind eliminat riscul de explozie.

Intervenția a fost îngreunată de cantitatea mare de materiale combustibile și de suprafața extinsă afectată. Incendiul a fost observat și anunțat cu întârziere.

Au fost salvate bunurile din două camere și o anexă în care se aflau baia și bucătăria.