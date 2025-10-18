sâmbătă 18 octombrie, 2025
Incendiu la o clădire a cantonului silvic din Bucecea

Incendiu la o clădire a cantonului silvic din Bucecea

Aseară, un incendiu a cuprins o clădire din orașul Bucecea, aparținând unui canton silvic. Din fericire, nu au fost înregistrate victime!
Flăcările au fost stinse după o intervenție de peste patru ore, în care au acționat pompierii militari din cadrul Detașamentului Botoșani, împreună cu SVSU Bucecea. La fața locului au ajuns trei autospeciale de stingere și un echipaj SMURD.
Pompierii au reușit să prevină o explozie, scoțând din clădire o butelie. Au fost salvate o anexă și mai multe utilaje agricole.
Cauza probabilă a incendiului a fost scurtcircuitul!

Lasă un răspuns / comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicatăCâmpurile marcate sunt obligatorii *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Actualitatea Botoșăneană © Copyright 2014, Toate drepturile rezervate.
Navighează sus