Incendiu la o clădire a cantonului silvic din Bucecea

Aseară, un incendiu a cuprins o clădire din orașul Bucecea, aparținând unui canton silvic. Din fericire, nu au fost înregistrate victime!

Flăcările au fost stinse după o intervenție de peste patru ore, în care au acționat pompierii militari din cadrul Detașamentului Botoșani, împreună cu SVSU Bucecea. La fața locului au ajuns trei autospeciale de stingere și un echipaj SMURD.