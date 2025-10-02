Incendiu la o casă din Albești, din cauza unui scurtcircuit

Casa unei familii din Albești a fost în pericol, în această seară, după ce un incendiu a izbucnit din interiorul unei anexe.
La caz au intervenit pompierii din cadrul Gărzii de Intervenție Trușești și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Albești, cu trei autospeciale de stingere și un echipaj de prim ajutor SMURD.
În urma incendiului, au ars anexa în care erau depozitate mai multe bunuri și unelte electrice, dar și o parte din acoperișul locuinței, pompierii reușind să protejeze camerele de locuit. Cauza probabilă a izbucnirii incendiului a fost un scurtcircuit.