Incendiu la o casă din Albești, din cauza unui scurtcircuit

Casa unei familii din Albești a fost în pericol, în această seară, după ce un incendiu a izbucnit din interiorul unei anexe.

La caz au intervenit pompierii din cadrul Gărzii de Intervenție Trușești și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Albești, cu trei autospeciale de stingere și un echipaj de prim ajutor SMURD.