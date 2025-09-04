Incendiu la o bucătărie de vară, de la o țigară aprinsă

O țigară aprinsă, lăsată lângă materiale combustibile, a provocat un incendiu, miercuri la amiază, într-o gospodărie din localitatea Manolești Deal. O bucătărie de vară a fost cuprinsă de flăcări. Când s-a produs evenimentul, proprietarul nu era acasă. Alarma a fost dată de vecini, care au observat flăcările.

La fața locului au fost direcționate patru echipaje din cadrul Detașamentului Botoșani, cu trei autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD. Aceștia au constatat faptul că anexa ardea în totalitate, existând pericolul de propagare a flăcărilor la alte construcții din apropiere.

Pompierii au acționat rapid și au reușit să salveze casa, anexele din imediata vecinătate, un depozit de cherestea și o hală unde erau mai multe materiale electrice.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime.