Incendiu la Mihălășeni – o femeie de 87 de ani a ajuns la spital cu arsuri

În această dimineață, pompierii din cadrul Gărzii de Intervenție Ștefănești și SVSU Mihălășeni au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexă gospodărească din localitatea Sărata, comuna Mihălășeni.

La sosirea forțelor de intervenție, anexa de aproximativ 30 mp ardea în totalitate. Proprietara, o femeie de 87 de ani, se afla în curte, însă a suferit arsuri pe spate și a fost transportată de echipajul SMURD la spital pentru îngrijiri medicale.

Pompierii au acționat pentru stingerea flăcărilor, au eliminat riscul unei explozii (din interior fiind scoasă o butelie) și au reușit să salveze casa și o altă anexă din gospodărie.

Cauza probabilă: jar căzut din sobă pe materiale combustibile.

Pentru siguranța dumneavoastră și a celor dragi, vă reamintim câteva reguli importante privind utilizarea sobelor: nu așezați materiale combustibile lângă sobă; nu folosiți lemne mai lungi decât vatra focarului și nu supraîncărcați soba; nu uscați haine pe sobă; nu lăsați focul nesupravegheat sau în grija copiilor; stingeți focul înainte de culcare ori de a părăsi locuința; păstrați cenușa și jarul doar în locuri special amenajate.