Incendiu la Mihălășeni – o femeie de 87 de ani a ajuns la spital cu arsuri

În această dimineață, pompierii din cadrul Gărzii de Intervenție Ștefănești și SVSU Mihălășeni au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexă gospodărească din localitatea Sărata, comuna Mihălășeni.
La sosirea forțelor de intervenție, anexa de aproximativ 30 mp ardea în totalitate. Proprietara, o femeie de 87 de ani, se afla în curte, însă a suferit arsuri pe spate și a fost transportată de echipajul SMURD la spital pentru îngrijiri medicale.
Pompierii au acționat pentru stingerea flăcărilor, au eliminat riscul unei explozii (din interior fiind scoasă o butelie) și au reușit să salveze casa și o altă anexă din gospodărie.
Cauza probabilă: jar căzut din sobă pe materiale combustibile.
Pentru siguranța dumneavoastră și a celor dragi, vă reamintim câteva reguli importante privind utilizarea sobelor:
nu așezați materiale combustibile lângă sobă;
nu folosiți lemne mai lungi decât vatra focarului și nu supraîncărcați soba;
nu uscați haine pe sobă;
nu lăsați focul nesupravegheat sau în grija copiilor;
stingeți focul înainte de culcare ori de a părăsi locuința;
păstrați cenușa și jarul doar în locuri special amenajate.
Informații utile despre cum să acționați în caz de urgență găsiți pe platforma națională fiipregatit.ro